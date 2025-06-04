https://ria.ru/20250604/predstavitelstvo-2020843825.html

ФРГ не продлила вид на жительство главе представительства "Россия сегодня"

ФРГ не продлила вид на жительство главе представительства "Россия сегодня" - РИА Новости, 04.06.2025

ФРГ не продлила вид на жительство главе представительства "Россия сегодня"

Земельное миграционное ведомство Германии не продлило вид на жительство главе представительства медиагруппы "Россия сегодня" Сергею Феоктистову. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:05:00+03:00

2025-06-04T13:05:00+03:00

2025-06-04T16:08:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Земельное миграционное ведомство Германии не продлило вид на жительство главе представительства медиагруппы "Россия сегодня" Сергею Феоктистову."Ваш запрос на продление временного вида на жительство отклонен", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.Феоктистов должен покинуть страну до 19 августа, иначе его выдворят принудительно.Причиной отказа ведомство назвало то, что продление вида на жительство работнику медиагруппы, поддерживающему российскую политику на Украине, навредит политическим интересам Германии. В документе упоминается также, что "Россия сегодня" находится под санкциями ЕС с 25 февраля 2023 года, но журналист продолжал на нее работать.В марте МИД Греции без объяснения причин отказался продлить аккредитацию шеф-корреспонденту РИА Новости Геннадию Мельнику, из-за чего корпункт вынужденно закрылся после более чем 20 лет работы. В феврале Париж не выдал визу журналисту "Комсомольской правды". Москва в ответ приняла меры в отношении корреспондента газеты Le Monde.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. Кроме того, ЕС запретил на своей территории вещание крупнейших российских СМИ, причем принял такое решение без обращения в суд или к национальным регуляторам.

https://ria.ru/20250312/gretsiya-2004508912.html

https://ria.ru/20250603/mid-2020739236.html

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германия, в мире, россия, евросоюз, европарламент, украина