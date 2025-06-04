https://ria.ru/20250604/pravitelstvo-2020981775.html

Правительство прорабатывает меры по борьбе с мошенничеством

Правительство прорабатывает меры по борьбе с мошенничеством - РИА Новости, 04.06.2025

Правительство прорабатывает меры по борьбе с мошенничеством

Правительство РФ прорабатывает свыше десятка мер в рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества, в том числе возможность подачи... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:24:00+03:00

2025-06-04T23:24:00+03:00

2025-06-04T23:24:00+03:00

технологии

россия

дмитрий григоренко

сергей боярский

госдума рф

пособие по безработице

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983308990_0:0:3529:1986_1920x0_80_0_0_fef95c45a06622652bda46bdb52b965c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает свыше десятка мер в рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества, в том числе возможность подачи заявления о мошенничестве через портал "Госуслуги" и введение ответственности за применение искусственного интеллекта (ИИ) при правонарушениях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко разрабатывается "второй пакет" мер, который будет направлен на ужесточение борьбы с мошенничеством. В данный момент в работе находятся свыше десятка мер в части регулирования оборота банковских карт, создания правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, ответственности за применение ИИ при совершении правонарушений, а также ответственности за незаконный оборот сим-карт", - сообщили в аппарате. "Среди предлагаемых мер - возможность подачи заявления о мошенничестве через "Госуслуги", - добавили там. В конце мая председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что второй пакет мер по борьбе с мошенниками могут внести в Госдуму в начале осенней сессии. С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам. С 1 августа будет реализована возможность самозапрета на смс-рассылки, а с 1 сентября - на спам-обзвоны.

https://ria.ru/20250306/gosuslugi-2003330741.html

https://ria.ru/20250111/moshenniki-1993232856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, дмитрий григоренко, сергей боярский, госдума рф, пособие по безработице, общество