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Правительство прорабатывает меры по борьбе с мошенничеством - РИА Новости, 04.06.2025
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23:24 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/pravitelstvo-2020981775.html
Правительство прорабатывает меры по борьбе с мошенничеством
Правительство прорабатывает меры по борьбе с мошенничеством - РИА Новости, 04.06.2025
Правительство прорабатывает меры по борьбе с мошенничеством
Правительство РФ прорабатывает свыше десятка мер в рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества, в том числе возможность подачи... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T23:24:00+03:00
2025-06-04T23:24:00+03:00
технологии
россия
дмитрий григоренко
сергей боярский
госдума рф
пособие по безработице
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает свыше десятка мер в рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества, в том числе возможность подачи заявления о мошенничестве через портал "Госуслуги" и введение ответственности за применение искусственного интеллекта (ИИ) при правонарушениях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко разрабатывается "второй пакет" мер, который будет направлен на ужесточение борьбы с мошенничеством. В данный момент в работе находятся свыше десятка мер в части регулирования оборота банковских карт, создания правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, ответственности за применение ИИ при совершении правонарушений, а также ответственности за незаконный оборот сим-карт", - сообщили в аппарате. "Среди предлагаемых мер - возможность подачи заявления о мошенничестве через "Госуслуги", - добавили там. В конце мая председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что второй пакет мер по борьбе с мошенниками могут внести в Госдуму в начале осенней сессии. С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам. С 1 августа будет реализована возможность самозапрета на смс-рассылки, а с 1 сентября - на спам-обзвоны.
https://ria.ru/20250306/gosuslugi-2003330741.html
https://ria.ru/20250111/moshenniki-1993232856.html
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технологии, россия, дмитрий григоренко, сергей боярский, госдума рф, пособие по безработице, общество
Технологии, Россия, Дмитрий Григоренко, Сергей Боярский, Госдума РФ, Пособие по безработице, Общество
Правительство прорабатывает меры по борьбе с мошенничеством

Правительство разрабатывает меры против телефонного и интернет-мошенничества

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает свыше десятка мер в рамках второго пакета мер против телефонного и интернет-мошенничества, в том числе возможность подачи заявления о мошенничестве через портал "Госуслуги" и введение ответственности за применение искусственного интеллекта (ИИ) при правонарушениях, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"По поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко разрабатывается "второй пакет" мер, который будет направлен на ужесточение борьбы с мошенничеством. В данный момент в работе находятся свыше десятка мер в части регулирования оборота банковских карт, создания правовых инструментов контроля рынка сделок с недвижимостью, ответственности за применение ИИ при совершении правонарушений, а также ответственности за незаконный оборот сим-карт", - сообщили в аппарате.
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"Среди предлагаемых мер - возможность подачи заявления о мошенничестве через "Госуслуги", - добавили там.
В конце мая председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что второй пакет мер по борьбе с мошенниками могут внести в Госдуму в начале осенней сессии.
С 1 июня в России вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Так, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам.
С 1 августа будет реализована возможность самозапрета на смс-рассылки, а с 1 сентября - на спам-обзвоны.
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ТехнологииРоссияДмитрий ГригоренкоСергей БоярскийГосдума РФПособие по безработицеОбщество
 
 
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