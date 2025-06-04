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В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии
В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии - РИА Новости, 04.06.2025
В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии
Пожар в Ярославле, где горело производственное предприятие на площади 400 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:17:00+03:00
2025-06-04T08:17:00+03:00
2025-06-04T09:09:00+03:00
происшествия
ярославль
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пожар в Ярославле, где горело производственное предприятие на площади 400 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее МЧС сообщало, что в Ярославле тушат производственное предприятие на площади 400 квадратных метров."Пожар в Ярославле полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии
В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии на 400 квадратах