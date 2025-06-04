https://ria.ru/20250604/pozhar-2020784860.html

В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии

В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии - РИА Новости, 04.06.2025

В Ярославле потушили пожар на производственном предприятии

Пожар в Ярославле, где горело производственное предприятие на площади 400 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T08:17:00+03:00

2025-06-04T08:17:00+03:00

2025-06-04T09:09:00+03:00

происшествия

ярославль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пожар в Ярославле, где горело производственное предприятие на площади 400 квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее МЧС сообщало, что в Ярославле тушат производственное предприятие на площади 400 квадратных метров."Пожар в Ярославле полностью ликвидирован. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250110/pozhary-1993061978.html

ярославль

россия

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Ольга Фомченкова

происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)