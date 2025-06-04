https://ria.ru/20250604/pozhar-2020779477.html
Загоревшееся в Японском море судно шло без груза, сообщил источник
Загоревшееся в Японском море судно шло без груза, сообщил источник - РИА Новости, 04.06.2025
Загоревшееся в Японском море судно шло без груза, сообщил источник
Судно "Айсберг", которое загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, шло без груза, предположительно, на ремонт, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T07:02:00+03:00
2025-06-04T07:02:00+03:00
2025-06-04T12:27:00+03:00
происшествия
японское море
южная корея
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Судно "Айсберг", которое загорелось в Японском море по пути из Приморья в Южную Корею, шло без груза, предположительно, на ремонт, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал. Источник сообщал агентству, что, предварительно, пожар начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения. По предварительными данным, пожар не тушили, добавил источник. Транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности мореплавания. "Судно шло без груза, предположительно, на ремонт", - сказал источник.
https://ria.ru/20250604/pozhar-2020773900.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, японское море, южная корея, пусан
Происшествия, Японское море, Южная Корея, Пусан
Загоревшееся в Японском море судно шло без груза, сообщил источник
Загоревшееся в Японском море судно шло без груза, предположительно, на ремонт