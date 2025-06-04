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Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим - РИА Новости, 04.06.2025
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04:48 04.06.2025 (обновлено: 04:56 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/pozhar-2020773900.html
Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим
Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим - РИА Новости, 04.06.2025
Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим
Пожар на российском рыболовецком судне "Айсберг" в Японском море, предварительно, начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T04:48:00+03:00
2025-06-04T04:56:00+03:00
японское море
происшествия
южная корея
пусан
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Пожар на российском рыболовецком судне "Айсберг" в Японском море, предварительно, начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал."Предварительно, пожар в машинном отделении. Судно было оставлено в положении открытого горения, поэтому сказать о его нынешнем состоянии затруднительно", - сказал собеседник.Он отметил, что, по предварительными данным, пожар не тушили.
https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html
https://ria.ru/20250310/britanija-2004144490.html
японское море
южная корея
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японское море, происшествия, южная корея, пусан
Японское море, Происшествия, Южная Корея, Пусан
Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим

Судно Айсберг, с которого в Японском море спасли моряков, оставили горящим

© Depositphotos.com / dvoevnoreГрузовое судно
Грузовое судно - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Depositphotos.com / dvoevnore
Грузовое судно. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Пожар на российском рыболовецком судне "Айсберг" в Японском море, предварительно, начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал.
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"Предварительно, пожар в машинном отделении. Судно было оставлено в положении открытого горения, поэтому сказать о его нынешнем состоянии затруднительно", - сказал собеседник.
Он отметил, что, по предварительными данным, пожар не тушили.
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Японское мореПроисшествияЮжная КореяПусан
 
 
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