https://ria.ru/20250604/pozhar-2020773900.html
Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим
Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим - РИА Новости, 04.06.2025
Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим
Пожар на российском рыболовецком судне "Айсберг" в Японском море, предварительно, начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T04:48:00+03:00
2025-06-04T04:48:00+03:00
2025-06-04T04:56:00+03:00
японское море
происшествия
южная корея
пусан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572506044_0:321:3069:2047_1920x0_80_0_0_98b66cd4dac70921d3780350e311cbd5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Пожар на российском рыболовецком судне "Айсберг" в Японском море, предварительно, начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал."Предварительно, пожар в машинном отделении. Судно было оставлено в положении открытого горения, поэтому сказать о его нынешнем состоянии затруднительно", - сказал собеседник.Он отметил, что, по предварительными данным, пожар не тушили.
https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html
https://ria.ru/20250310/britanija-2004144490.html
японское море
южная корея
пусан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572506044_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_8fc4394db3d47aad8f8120f02aad20d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
японское море, происшествия, южная корея, пусан
Японское море, Происшествия, Южная Корея, Пусан
Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим
Судно Айсберг, с которого в Японском море спасли моряков, оставили горящим