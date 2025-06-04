https://ria.ru/20250604/pozhar-2020773900.html

Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим

Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим - РИА Новости, 04.06.2025

Судно "Айсберг", где вспыхнул пожар, оставили горящим

Пожар на российском рыболовецком судне "Айсберг" в Японском море, предварительно, начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T04:48:00+03:00

2025-06-04T04:48:00+03:00

2025-06-04T04:56:00+03:00

японское море

происшествия

южная корея

пусан

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ВЛАДИВОСТОК, 4 июн - РИА Новости. Пожар на российском рыболовецком судне "Айсберг" в Японском море, предварительно, начался в машинном отделении, судно было оставлено в положении открытого горения, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков сообщил РИА Новости, что пожар произошел в Японском море на судне "Айсберг", следовавшем из Приморья в Южную Корею, все 17 членов экипажа спасены. Транспортный рефрижератор доставляет спасенных в Пусан. Он отмечал, что судно на плаву, его судьбу будет решать судовладелец, разлива топлива нет. Судовладелец уточнял РИА Новости, что экипаж не пострадал."Предварительно, пожар в машинном отделении. Судно было оставлено в положении открытого горения, поэтому сказать о его нынешнем состоянии затруднительно", - сказал собеседник.Он отметил, что, по предварительными данным, пожар не тушили.

https://ria.ru/20250326/sudno-2007365310.html

https://ria.ru/20250310/britanija-2004144490.html

японское море

южная корея

пусан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

японское море, происшествия, южная корея, пусан