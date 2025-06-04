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В Ярославле вспыхнул пожар в производственном здании

В Ярославле вспыхнул пожар в производственном здании - РИА Новости, 04.06.2025

В Ярославле вспыхнул пожар в производственном здании

Производственное предприятие тушат в Ярославле на площади 400 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T03:28:00+03:00

2025-06-04T03:28:00+03:00

2025-06-04T04:14:00+03:00

происшествия

ярославль

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Производственное предприятие тушат в Ярославле на площади 400 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "На проспекте Октября горит здание на 400 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 50 специалистов и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)