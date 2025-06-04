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В Ярославле вспыхнул пожар в производственном здании - РИА Новости, 04.06.2025
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03:28 04.06.2025 (обновлено: 04:14 04.06.2025)
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В Ярославле вспыхнул пожар в производственном здании
В Ярославле вспыхнул пожар в производственном здании - РИА Новости, 04.06.2025
В Ярославле вспыхнул пожар в производственном здании
Производственное предприятие тушат в Ярославле на площади 400 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T03:28:00+03:00
2025-06-04T04:14:00+03:00
происшествия
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Производственное предприятие тушат в Ярославле на площади 400 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. "На проспекте Октября горит здание на 400 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 50 специалистов и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
ярославль
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происшествия, ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ярославле вспыхнул пожар в производственном здании

В Ярославле вспыхнул пожар на производстве на площади 400 квадратных метров

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Производственное предприятие тушат в Ярославле на площади 400 квадратных метров, сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.
"На проспекте Октября горит здание на 400 квадратах. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают 50 специалистов и 16 единиц техники", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияЯрославльРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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