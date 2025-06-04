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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
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17:27 04.06.2025 (обновлено: 17:38 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/postradavshie-2020924791.html
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области
На стационарном лечении в больницах остаются 35 человек, пострадавших при ЧП в Брянской области, в том числе трое детей, заявил министр здравоохранения Михаил... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:27:00+03:00
2025-06-04T17:38:00+03:00
происшествия
брянская область
россия
выгоничский район
михаил мурашко
владимир путин
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На стационарном лечении в больницах остаются 35 человек, пострадавших при ЧП в Брянской области, в том числе трое детей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в докладе президенту России Владимиру Путину. Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства. "В настоящее время на стационарном лечении находятся 35 человек, в том числе три ребенка", - сказал Мурашко. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
брянская область
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происшествия, брянская область, россия, выгоничский район, михаил мурашко, владимир путин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Брянская область, Россия, Выгоничский район, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Брянской области

Мурашко: в больницах остаются 35 пострадавших при ЧП с поездом под Брянском

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПассажир, пострадавший при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва
Пассажир, пострадавший при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Пассажир, пострадавший при обрушении моста в Брянской области на поезд Климов - Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. На стационарном лечении в больницах остаются 35 человек, пострадавших при ЧП в Брянской области, в том числе трое детей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в докладе президенту России Владимиру Путину.
Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства.
«
"В настоящее время на стационарном лечении находятся 35 человек, в том числе три ребенка", - сказал Мурашко.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Крушение поездов в Брянской и Курской областях
© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ | Перейти в медиабанк

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Сотрудники спасательной службы МЧС работают на месте обрушения моста на один из вагонов поезда Климов - Москва в Брянской области

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
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1 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
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2 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

Сотрудники полиции дежурят неподалеку от места, где один из вагонов поезда Климов - Москва оказался раздавлен обрушившимся мостом

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
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3 из 7
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

Один из вагонов поезда Климов - Москва, раздавленный обрушившимся мостом в Брянской области

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
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4 из 7
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

Автомобили скорой помощи у здания Киевского вокзала в Москве

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
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6 из 7
© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура | Перейти в медиабанк

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

Обрушение железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7

Пассажирский поезд № 86 сообщения Климов — Москва сошел с рельсов в 22:44 мск, ЧП произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

© РИА Новости / Транспортная прокуратура РФ
Перейти в медиабанк
1 из 7

Губернатор Богомаз заявил о подрыве моста во время движения попавшего в ЧП поезда.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 7

В Брянской области семь человек погибли, 66 пострадали.

Госпитализировали 47 человек, в том числе троих детей.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 7

Всего в поезде находились 388 пассажиров.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 7

Первый поезд с пассажирами состава, попавшего в ЧП в Брянской области, уже прибыл в Москву.

На Киевском вокзале в столице медики и психологи готовы оказывать им помощь. Скорые, а также бригады Центра экстренной медицинской помощи находятся на месте с раннего утра.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 7

В Курской области мост обрушился ночью на 48-м километре трассы Тросна — Калиновка во время движения грузового локомотива.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
6 из 7

Тепловоз и три грузовых вагона поезда сошли с рельсов.

У одного из машинистов повреждены ноги, всю бригаду доставили в больницу.

© РИА Новости / Московская транспортная прокуратура
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
ПроисшествияБрянская областьРоссияВыгоничский районМихаил МурашкоВладимир ПутинАлександр БогомазОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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