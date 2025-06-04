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Голикова рассказала о пособиях для детей после крушения поезда под Брянском - РИА Новости, 04.06.2025
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18:26 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/posobie-2020940923.html
Голикова рассказала о пособиях для детей после крушения поезда под Брянском
Голикова рассказала о пособиях для детей после крушения поезда под Брянском - РИА Новости, 04.06.2025
Голикова рассказала о пособиях для детей после крушения поезда под Брянском
Пособие по потере кормильца будет назначено на пятерых детей в результате гибели двоих взрослых при ЧП в Брянской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:26:00+03:00
2025-06-04T18:26:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
выгоничский район
татьяна голикова
владимир путин
александр богомаз
обрушение моста на поезд в брянской области
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пособие по потере кормильца будет назначено на пятерых детей в результате гибели двоих взрослых при ЧП в Брянской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в докладе президенту России Владимиру Путину. "На данный момент мы назначили пенсии по случаю потери кормильца на пятерых детей в отношении двух погибших граждан", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250604/golikova-2020925617.html
россия
брянская область
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происшествия, россия, брянская область, выгоничский район, татьяна голикова, владимир путин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области
Происшествия, Россия, Брянская область, Выгоничский район, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Александр Богомаз, Обрушение моста на поезд в Брянской области
Голикова рассказала о пособиях для детей после крушения поезда под Брянском

Пособие по потере кормильца назначат на пятерых детей после ЧП под Брянском

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пособие по потере кормильца будет назначено на пятерых детей в результате гибели двоих взрослых при ЧП в Брянской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в докладе президенту России Владимиру Путину.
"На данный момент мы назначили пенсии по случаю потери кормильца на пятерых детей в отношении двух погибших граждан", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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ПроисшествияРоссияБрянская областьВыгоничский районТатьяна ГоликоваВладимир ПутинАлександр БогомазОбрушение моста на поезд в Брянской области
 
 
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