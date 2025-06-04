https://ria.ru/20250604/posobie-2020940923.html

Голикова рассказала о пособиях для детей после крушения поезда под Брянском

Голикова рассказала о пособиях для детей после крушения поезда под Брянском - РИА Новости, 04.06.2025

Голикова рассказала о пособиях для детей после крушения поезда под Брянском

Пособие по потере кормильца будет назначено на пятерых детей в результате гибели двоих взрослых при ЧП в Брянской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:26:00+03:00

2025-06-04T18:26:00+03:00

2025-06-04T18:26:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

выгоничский район

татьяна голикова

владимир путин

александр богомаз

обрушение моста на поезд в брянской области

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пособие по потере кормильца будет назначено на пятерых детей в результате гибели двоих взрослых при ЧП в Брянской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в докладе президенту России Владимиру Путину. "На данный момент мы назначили пенсии по случаю потери кормильца на пятерых детей в отношении двух погибших граждан", - сказала Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250604/golikova-2020925617.html

россия

брянская область

выгоничский район

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

происшествия, россия, брянская область, выгоничский район, татьяна голикова, владимир путин, александр богомаз, обрушение моста на поезд в брянской области