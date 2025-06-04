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"Наташка все порешает": мать Королевой хочет российский паспорт - РИА Новости, 04.06.2025
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Шоубиз
 
17:03 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/poryvay-2020907322.html
"Наташка все порешает": мать Королевой хочет российский паспорт
"Наташка все порешает": мать Королевой хочет российский паспорт - РИА Новости, 04.06.2025
"Наташка все порешает": мать Королевой хочет российский паспорт
Людмила Порывай прославилась скандальными заявлениями, из-за которых в семье Королевой разгорелся настоящий конфликт. Теперь 79-летняя американка решила... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:03:00+03:00
2025-06-04T17:03:00+03:00
шоубиз
наташа королева (наталия порывай)
москва
майами
россия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Людмила Порывай прославилась скандальными заявлениями, из-за которых в семье Королевой разгорелся настоящий конфликт. Теперь 79-летняя американка решила получить российское гражданство, а дочь обещает помочь. Неужели семейные узы оказались крепче политических убеждений? Или за публичными ссорами скрывалась совсем другая игра?Размахивала флагом, теперь просит паспортАвгуст 2022 года запомнился скандальными кадрами из Майами. Людмила Порывай, мать Наташи Королевой, размахивала украинским флагом, кричала националистические лозунги.Прошло два с половиной года — и та же женщина планирует получить российское гражданство. Близкие к семье источники утверждают: Наташа Королева уже начала хлопотать о паспорте для матери. Певица хочет перевезти пожилую родительницу из США к себе в Россию.Контраст впечатляет. Неужели политические взгляды так легко меняются в зависимости от жизненных обстоятельств?Скандалы на американской сценеВыступление Билык в 2022 году имело эффект взорвавшейся бомбы. Когда Порывай поднялась на сцену, певица положила руку ей на плечи и спросила по-украински: "Моя дорогая, ваш зять оказался дерьмом?". Людмила Ивановна громко рассмеялась и поддержала певицу. Видео моментально разлетелось по соцсетям. В России это восприняли как прямое оскорбление семьи и антироссийскую позицию.Тогда же Порывай писала эмоциональные посты о "любимой Украине" и "братском народе". Выражала поддержку украинским властям и критиковала российскую позицию. Для пожилой женщины она проявила удивительную политическую активность.Семейный разлад и отписки в соцсетяхПоследствия не заставили себя ждать. Тарзан, открыто поддерживающий российскую армию, не скрыл возмущения поступком тещи. Родственники отписались друг от друга в соцсетях — красноречивый знак семейного конфликта.Наташе Королевой пришлось балансировать между карьерой в России и отношениями с матерью. Певица попыталась сохранить нейтралитет, но критики требовали четкой позиции. Концерты не отменяли, но репутационные потери были ощутимы.В феврале 2024 года Королева даже не приехала на день рождения матери в Майами. Ограничилась коротким поздравлением в соцсетях. Многие восприняли это как демонстративный разрыв отношений.Удобная жизнь за океаномПозволить себе радикальные заявления Порывай могла благодаря финансовой независимости. Она живет в Майами с мужем-бизнесменом Игорем Эльпериным, который основал сеть русских ресторанов и накопил приличный капитал.У семьи несколько квартир в престижном районе Санни-Айлс-Бич общей стоимостью полтора миллиона долларов. Плюс особняк за 800 тысяч, который сдают в аренду. Людмила получает американскую пенсию 600 долларов и доходы от недвижимости.Такая финансовая подушка позволяла не думать о последствиях политических заявлений. В отличие от дочери, которой приходилось зарабатывать в России и учитывать настроения публики.Неожиданные визиты в МосквуПарадокс в том, что даже после громких скандалов Порывай спокойно приезжала в Россию. Летом 2023 года отметила день рождения дочери в Москве, затем отправилась в круиз по Волге. Осенью 2024-го каталась на электросамокате по столичным улицам.Никто ее не задерживал, не депортировал, не объявлял персоной нон грата. Более того — она чувствовала себя вполне комфортно в стране, которую год назад фактически обвиняла в агрессии. Как такое возможно?"Наташка все порешает"Теперь Людмила Ивановна планирует не просто приезжать в гости, а получить полноценное российское гражданство. По словам близких к семье людей, Наташа Королева уже начала необходимые процедуры."Людмила Ивановна — пожилой человек, ей уже уход нужен. Наташа не бросит все тут, поэтому семья решила перевезти мать сюда. С ее связями это будет достаточно легко", — рассказывают источники телеграм-канала "Свита короля".Сама Порывай в марте 2025 года проговорилась о возможностях дочери: "Наташка все порешала, ей обещали, что мальчиков никто не тронет". Речь шла о муже и внуке, которые теоретически могли попасть под мобилизацию.Удобная смена убежденийИстория получается показательная. Вчера — бандеровские выкрики и оскорбления в адрес российской семьи. Сегодня — желание получить российский паспорт и переехать в Москву к дочери.Возраст и здоровье — весомые аргументы. Но остаются вопросы об искренности прежних заявлений. Случай с Людмилой Порывай показывает, как быстро могут меняться приоритеты. Политические взгляды отступают перед семейными потребностями и житейскими соображениями. Осталось дождаться, действительно ли "Наташка все порешает" и получит ли скандальная американка третий паспорт в коллекцию.
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наташа королева (наталия порывай), москва, майами, россия
Шоубиз, Наташа Королева (Наталия Порывай), Москва, Майами, Россия

"Наташка все порешает": мать Королевой хочет российский паспорт

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ "Резиденция на Рублевке" в Москве
Певица Наташа Королева с мамой Людмилой Порывай перед показом новой коллекции одежды Дома моды Аники Керимовой в коллаборации с Мартином Киркоровым в БЦ Резиденция на Рублевке в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Людмила Порывай прославилась скандальными заявлениями, из-за которых в семье Королевой разгорелся настоящий конфликт. Теперь 79-летняя американка решила получить российское гражданство, а дочь обещает помочь. Неужели семейные узы оказались крепче политических убеждений? Или за публичными ссорами скрывалась совсем другая игра?

Размахивала флагом, теперь просит паспорт

Август 2022 года запомнился скандальными кадрами из Майами. Людмила Порывай, мать Наташи Королевой, размахивала украинским флагом, кричала националистические лозунги.
Прошло два с половиной года — и та же женщина планирует получить российское гражданство. Близкие к семье источники утверждают: Наташа Королева уже начала хлопотать о паспорте для матери. Певица хочет перевезти пожилую родительницу из США к себе в Россию.
Контраст впечатляет. Неужели политические взгляды так легко меняются в зависимости от жизненных обстоятельств?
© Фото : Руслан РощупкинШоу "Время обедать!" с Наташей Королевой
Шоу Время обедать! с Наташей Королевой - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Руслан Рощупкин
Шоу "Время обедать!" с Наташей Королевой

Скандалы на американской сцене

Выступление Билык в 2022 году имело эффект взорвавшейся бомбы. Когда Порывай поднялась на сцену, певица положила руку ей на плечи и спросила по-украински: "Моя дорогая, ваш зять оказался дерьмом?". Людмила Ивановна громко рассмеялась и поддержала певицу. Видео моментально разлетелось по соцсетям. В России это восприняли как прямое оскорбление семьи и антироссийскую позицию.
Тогда же Порывай писала эмоциональные посты о "любимой Украине" и "братском народе". Выражала поддержку украинским властям и критиковала российскую позицию. Для пожилой женщины она проявила удивительную политическую активность.
© Фото : Руслан РощупкинШоу "Время обедать!" с Наташей Королевой
Шоу Время обедать! с Наташей Королевой - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Руслан Рощупкин
Шоу "Время обедать!" с Наташей Королевой

Семейный разлад и отписки в соцсетях

Последствия не заставили себя ждать. Тарзан, открыто поддерживающий российскую армию, не скрыл возмущения поступком тещи. Родственники отписались друг от друга в соцсетях — красноречивый знак семейного конфликта.
Наташе Королевой пришлось балансировать между карьерой в России и отношениями с матерью. Певица попыталась сохранить нейтралитет, но критики требовали четкой позиции. Концерты не отменяли, но репутационные потери были ощутимы.
© Фото : страница Наташи Королевой в InstagramПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : страница Наташи Королевой в Instagram
Певица Наташа Королева
В феврале 2024 года Королева даже не приехала на день рождения матери в Майами. Ограничилась коротким поздравлением в соцсетях. Многие восприняли это как демонстративный разрыв отношений.

Удобная жизнь за океаном

Позволить себе радикальные заявления Порывай могла благодаря финансовой независимости. Она живет в Майами с мужем-бизнесменом Игорем Эльпериным, который основал сеть русских ресторанов и накопил приличный капитал.
У семьи несколько квартир в престижном районе Санни-Айлс-Бич общей стоимостью полтора миллиона долларов. Плюс особняк за 800 тысяч, который сдают в аренду. Людмила получает американскую пенсию 600 долларов и доходы от недвижимости.
© Фото : Руслан РощупкинШоу "Время обедать!" с Наташей Королевой
Шоу Время обедать! с Наташей Королевой - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Руслан Рощупкин
Шоу "Время обедать!" с Наташей Королевой
Такая финансовая подушка позволяла не думать о последствиях политических заявлений. В отличие от дочери, которой приходилось зарабатывать в России и учитывать настроения публики.

Неожиданные визиты в Москву

Парадокс в том, что даже после громких скандалов Порывай спокойно приезжала в Россию. Летом 2023 года отметила день рождения дочери в Москве, затем отправилась в круиз по Волге. Осенью 2024-го каталась на электросамокате по столичным улицам.
Никто ее не задерживал, не депортировал, не объявлял персоной нон грата. Более того — она чувствовала себя вполне комфортно в стране, которую год назад фактически обвиняла в агрессии. Как такое возможно?

"Наташка все порешает"

Теперь Людмила Ивановна планирует не просто приезжать в гости, а получить полноценное российское гражданство. По словам близких к семье людей, Наташа Королева уже начала необходимые процедуры.
"Людмила Ивановна — пожилой человек, ей уже уход нужен. Наташа не бросит все тут, поэтому семья решила перевезти мать сюда. С ее связями это будет достаточно легко", — рассказывают источники телеграм-канала "Свита короля".
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева
Певица Наташа Королева - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Наташа Королева
Сама Порывай в марте 2025 года проговорилась о возможностях дочери: "Наташка все порешала, ей обещали, что мальчиков никто не тронет". Речь шла о муже и внуке, которые теоретически могли попасть под мобилизацию.

Удобная смена убеждений

История получается показательная. Вчера — бандеровские выкрики и оскорбления в адрес российской семьи. Сегодня — желание получить российский паспорт и переехать в Москву к дочери.
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПевица Наташа Королева на концерте "Песня года"
Певица Наташа Королева на концерте Песня года - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Певица Наташа Королева на концерте "Песня года"
Возраст и здоровье — весомые аргументы. Но остаются вопросы об искренности прежних заявлений. Случай с Людмилой Порывай показывает, как быстро могут меняться приоритеты. Политические взгляды отступают перед семейными потребностями и житейскими соображениями. Осталось дождаться, действительно ли "Наташка все порешает" и получит ли скандальная американка третий паспорт в коллекцию.
 
ШоубизНаташа Королева (Наталия Порывай)МоскваМайамиРоссия
 
 
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