https://ria.ru/20250604/polsha-2020963244.html
Польская фирма складировала без охраны вооружение для Киева
Польская фирма складировала без охраны вооружение для Киева - РИА Новости, 04.06.2025
Польская фирма складировала без охраны вооружение для Киева
Частное предприятие в Польше хранило на складе без охраны средства ПВО, предназначенные для отправки на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:08:00+03:00
2025-06-04T20:08:00+03:00
2025-06-04T20:35:00+03:00
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ВАРШАВА, 4 июн — РИА Новости. Частное предприятие в Польше хранило на складе без охраны средства ПВО, предназначенные для отправки на Украину, сообщил журналистам пресс-секретарь МВД республики Яцек Добжиньский. "Прокуратура в Пшемысле начала расследование по поводу того, что на прошлой неделе полицейские изъяли оружие. Это оружие противовоздушной обороны. Это оружие принадлежит частной фирме, которая имеет лицензию на оборот оружия", — подчеркнул он.Добжиньский уточнил, что предназначенное для Киева вооружение находилось на складе без охраны. По его словам, прокуратура начала проверку. При этом пресс-секретарь МВД отметил, что это оружие не принадлежит польской армии.В свою очередь, свою причастность к инциденту отвергли и в министерстве обороны Польши."Сообщаем, что обнаруженные в городе Лашки Подкарпатского воеводства контейнеры с боеприпасами и оружием не являются собственностью Войска польского", — подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20250604/evropa-2020829666.html
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в мире, польша, вооруженные силы украины
В мире, Польша, Вооруженные силы Украины
Польская фирма складировала без охраны вооружение для Киева
Польская фирма складировала без охраны предназначенное для Киева вооружение ПВО