https://ria.ru/20250604/politsejskij-2020804383.html

Полицейского уволят за наезд на пешеходов в Курской области

Полицейского уволят за наезд на пешеходов в Курской области - РИА Новости, 04.06.2025

Полицейского уволят за наезд на пешеходов в Курской области

Сотрудник полиции в Курской области, сев за руль нетрезвым, совершил наезд на двоих пешеходов и скрылся с места происшествия, один из пострадавших погиб,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:33:00+03:00

2025-06-04T10:33:00+03:00

2025-06-04T10:57:00+03:00

происшествия

курская область

мантуровский район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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КУРСК, 4 июн – РИА Новости. Сотрудник полиции в Курской области, сев за руль нетрезвым, совершил наезд на двоих пешеходов и скрылся с места происшествия, один из пострадавших погиб, виновник ДТП задержан, сообщили в УМВД России по региону. По предварительным данным, ночью в селе Куськино Мантуровского района Курской области водитель автомобиля совершил наезд на шедших по проезжей части граждан. "В результате ДТП один из мужчин от полученных травм скончался на месте, второй доставлен в медицинское учреждение с множественными ушибами. Правонарушитель скрылся в места происшествия", - сообщили в пресс-службе. Было возбуждено уголовное дело. "В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Позднее было установлено, что водителем автомобиля является сотрудник отделения МВД России по Тимскому району", - говорится в сообщении. В УМВД отметили, что у водителя было установлено "состояние алкогольного опьянения". По факту произошедшего назначена служебная проверка, действиям сотрудника будет дана принципиальная оценка. "Он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Проведение проверки взято на личный контроль начальником УМВД России по Курской области", - добавили в УМВД.

https://ria.ru/20250603/deputat-2020721981.html

курская область

мантуровский район

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происшествия, курская область, мантуровский район, министерство внутренних дел рф (мвд россии)