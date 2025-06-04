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После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека - РИА Новости, 04.06.2025
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21:53 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/pokhischenie-2020975848.html
После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека
После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека - РИА Новости, 04.06.2025
После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека
Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий после инцидента с блогером на Ярославском вокзале в Москве,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:53:00+03:00
2025-06-04T21:53:00+03:00
происшествия
москва
россия
арег щепихин
инцидент с блогером щепихиным
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий после инцидента с блогером на Ярославском вокзале в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Уголовное дело возбуждено по статьям 126 и 285 УК РФ (похищение человека, превышение должностных полномочий - ред.), - сказал собеседник агентства. Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. Шесть фигурантов событий были задержаны.
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происшествия, москва, россия, арег щепихин, инцидент с блогером щепихиным
Происшествия, Москва, Россия, Арег Щепихин, Инцидент с блогером Щепихиным
После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека

После инцидента с блогером на Ярославском вокзале завели дело о похищении

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий после инцидента с блогером на Ярославском вокзале в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Уголовное дело возбуждено по статьям 126 и 285 УК РФ (похищение человека, превышение должностных полномочий - ред.), - сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. Шесть фигурантов событий были задержаны.
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