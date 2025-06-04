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После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека

После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека - РИА Новости, 04.06.2025

После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека

Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий после инцидента с блогером на Ярославском вокзале в Москве,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T21:53:00+03:00

2025-06-04T21:53:00+03:00

2025-06-04T21:53:00+03:00

происшествия

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арег щепихин

инцидент с блогером щепихиным

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий после инцидента с блогером на Ярославском вокзале в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Уголовное дело возбуждено по статьям 126 и 285 УК РФ (похищение человека, превышение должностных полномочий - ред.), - сказал собеседник агентства. Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. Шесть фигурантов событий были задержаны.

https://ria.ru/20250527/devochka-2019297319.html

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