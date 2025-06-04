https://ria.ru/20250604/pokhischenie-2020975848.html
После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека
После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека - РИА Новости, 04.06.2025
После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека
Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий после инцидента с блогером на Ярославском вокзале в Москве,... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T21:53:00+03:00
2025-06-04T21:53:00+03:00
2025-06-04T21:53:00+03:00
происшествия
москва
россия
арег щепихин
инцидент с блогером щепихиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:42:2640:1526_1920x0_80_0_0_14ef49d4394ee3387680ac58418442f6.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий после инцидента с блогером на Ярославском вокзале в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Уголовное дело возбуждено по статьям 126 и 285 УК РФ (похищение человека, превышение должностных полномочий - ред.), - сказал собеседник агентства. Ранее в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. Шесть фигурантов событий были задержаны.
https://ria.ru/20250527/devochka-2019297319.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:0:2036:1526_1920x0_80_0_0_ec33917c4b4a383fe211443f3805dc55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, арег щепихин, инцидент с блогером щепихиным
Происшествия, Москва, Россия, Арег Щепихин, Инцидент с блогером Щепихиным
После инцидента на вокзале в Москве завели дело о похищении человека
После инцидента с блогером на Ярославском вокзале завели дело о похищении