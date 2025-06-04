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СК ищет исполнителей и организаторов терактов в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 04.06.2025
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17:08 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/poisk-2020908914.html
СК ищет исполнителей и организаторов терактов в Курской и Брянской областях
СК ищет исполнителей и организаторов терактов в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 04.06.2025
СК ищет исполнителей и организаторов терактов в Курской и Брянской областях
Расследование терактов в Курской и Брянской областях продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов, сообщил председатель Следственного комитета... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T17:08:00+03:00
2025-06-04T17:08:00+03:00
происшествия
россия
брянская область
александр бастрыкин
владимир путин
обрушение моста на поезд в брянской области
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Расследование терактов в Курской и Брянской областях продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Расследование (терактов – ред.) продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов терактов", - сказал Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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происшествия, россия, брянская область, александр бастрыкин, владимир путин, обрушение моста на поезд в брянской области, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Брянская область, Александр Бастрыкин, Владимир Путин, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Следственный комитет России (СК РФ)
СК ищет исполнителей и организаторов терактов в Курской и Брянской областях

Бастрыкин: расследование терактов в Курской и Брянской областях продолжается

© МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Расследование терактов в Курской и Брянской областях продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Расследование (терактов – ред.) продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов терактов", - сказал Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Аварийно-спасательные работы на месте обрушения моста в Брянской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
СК определил места установки взрывных устройств на мосту в Брянской области
Вчера, 16:50
 
ПроисшествияРоссияБрянская областьАлександр БастрыкинВладимир ПутинОбрушение моста на поезд в Брянской областиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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