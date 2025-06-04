https://ria.ru/20250604/poisk-2020908914.html

СК ищет исполнителей и организаторов терактов в Курской и Брянской областях

СК ищет исполнителей и организаторов терактов в Курской и Брянской областях - РИА Новости, 04.06.2025

СК ищет исполнителей и организаторов терактов в Курской и Брянской областях

Расследование терактов в Курской и Брянской областях продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов, сообщил председатель Следственного комитета... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:08:00+03:00

2025-06-04T17:08:00+03:00

2025-06-04T17:08:00+03:00

происшествия

россия

брянская область

александр бастрыкин

владимир путин

обрушение моста на поезд в брянской области

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Расследование терактов в Курской и Брянской областях продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов, сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. "Расследование (терактов – ред.) продолжается, ведется поиск всех исполнителей и организаторов терактов", - сказал Бастрыкин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20250604/mesto-2020897278.html

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происшествия, россия, брянская область, александр бастрыкин, владимир путин, обрушение моста на поезд в брянской области, следственный комитет россии (ск рф)