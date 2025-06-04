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При подрыве моста в Курской области использовали пять взрывных устройств - РИА Новости, 04.06.2025
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19:41 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/podryv-2020958379.html
При подрыве моста в Курской области использовали пять взрывных устройств
При подрыве моста в Курской области использовали пять взрывных устройств - РИА Новости, 04.06.2025
При подрыве моста в Курской области использовали пять взрывных устройств
При подрыве моста 1 июня под курским Железногорском, где с рельсов сошли составы грузового поезда, использовалось пять самодельных взрывных устройств, сообщает... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:41:00+03:00
2025-06-04T19:41:00+03:00
происшествия
брянская область
курская область
россия
александр хинштейн
обрушение железнодорожного моста в курской области
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КУРСК, 4 июн – РИА Новости. При подрыве моста 1 июня под курским Железногорском, где с рельсов сошли составы грузового поезда, использовалось пять самодельных взрывных устройств, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Ранее Хинштейн сообщал, что ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП удовлетворительное, все они были доставлены в больницу. "Уже сейчас следователями Следственного комитета РФ возбуждены дела по факту трёх терактов, которые произошли в ночь на 1 июня в Курской и Брянской областях. Все они были спланированы украинскими спецслужбами. При подрыве моста под Железногорском использовалось пять (!) самодельных взрывных устройств", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Также Хинштейн назвал подрывы мостов в Курской и Брянской областях варварскими преступлениями. "Это варварские преступления, которые киевский режим снова и снова совершает против ни в чём неповинных людей. Все причастные к этим кровавым злодеяниям обязательно понесут заслуженное наказание!" - добавил он.
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происшествия, брянская область, курская область, россия, александр хинштейн, обрушение железнодорожного моста в курской области
Происшествия, Брянская область, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Обрушение железнодорожного моста в Курской области
При подрыве моста в Курской области использовали пять взрывных устройств

Хинштейн: при подрыве моста под Железногорском использовалось пять бомб

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramНа месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
На месте обрушения железнодорожного моста на 48-м км трассы Тросна-Калиновка Железногорского района в Курской области
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КУРСК, 4 июн – РИА Новости. При подрыве моста 1 июня под курским Железногорском, где с рельсов сошли составы грузового поезда, использовалось пять самодельных взрывных устройств, сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Ранее Хинштейн сообщал, что ночью на 48-м километре трассы Тросна-Калиновка в Железногорском районе во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста. Состояние пострадавших сотрудников поездной бригады после ЧП удовлетворительное, все они были доставлены в больницу.
"Уже сейчас следователями Следственного комитета РФ возбуждены дела по факту трёх терактов, которые произошли в ночь на 1 июня в Курской и Брянской областях. Все они были спланированы украинскими спецслужбами. При подрыве моста под Железногорском использовалось пять (!) самодельных взрывных устройств", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Также Хинштейн назвал подрывы мостов в Курской и Брянской областях варварскими преступлениями.
"Это варварские преступления, которые киевский режим снова и снова совершает против ни в чём неповинных людей. Все причастные к этим кровавым злодеяниям обязательно понесут заслуженное наказание!" - добавил он.
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ПроисшествияБрянская областьКурская областьРоссияАлександр ХинштейнОбрушение железнодорожного моста в Курской области
 
 
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