Рейтинг@Mail.ru
Около 20 компаний будут строить инфраструктуру "Почты России" - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:54 04.06.2025 (обновлено: 16:05 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/pochta-2020823151.html
Около 20 компаний будут строить инфраструктуру "Почты России"
Около 20 компаний будут строить инфраструктуру "Почты России" - РИА Новости, 04.06.2025
Около 20 компаний будут строить инфраструктуру "Почты России"
Около 20 компаний российского рынка кибербезопасности будут совместно реализовывать программу построения киберустойчивой инфраструктуры "Почты России", в рамках РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:54:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
технологии
россия
почта россии
positive technologies
лаборатория касперского
ципр-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_0:192:2958:1856_1920x0_80_0_0_eb72cc73e3ea1cc5c98c5b18ef599a66.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Около 20 компаний российского рынка кибербезопасности будут совместно реализовывать программу построения киберустойчивой инфраструктуры "Почты России", в рамках которой планируется реализовать 66 взаимоувязанных проектов, соответствующее соглашение было подписано в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, ключевыми партнерами станут ГК "Солар", "Лаборатория Касперского" и Positive Technologies. Это первый в России проект масштабной кооперации лидеров рынка информационной безопасности. Он охватит 38 тысяч отделений "Почты России" по всей стране, 4 центра обработки данных, 28 объектов критической инфраструктуры (КИИ), 83 управления федеральной почтовой связи, 11 автоматизированных логистических центров и более 1 тысячи объектов логистики. "В отличие от традиционных интеграционных проектов, где вендоры предоставляют только лицензии на продукты, в данном случае каждый участник отвечает за результат - защищенность инфраструктуры "Почты России" от реализации стратегических рисков, а сам результат подтверждается на практике в ходе киберучений с независимыми командами "белых хакеров". Этот уникальный подход превращает инфраструктуру "Почты России" в своеобразный киберполигон, где лучшие российские решения по кибербезопасности демонстрируют свою результативность", - прокомментировали в Positive Technologies. Там же объяснили, что "Почта России" является стратегически значимой организацией, и вместе с этим - вероятной мишенью для хакеров самой разной квалификации. Потенциальные риски для компаний выросли за последние несколько лет из-за роста числа киберугроз - для защиты "Почты России" была разработана новая стратегия кибербезопасности и запущена масштабная трансформация. Так, проекты по формированию киберустойчивости позволит "Почте России" гарантировать непрерывную работу логистических центров, доставку отправлений и грузов, обеспечить бесперебойность доставки и выдачи социальных выплат. Кроме того, программа исключит утечки персональных данных граждан и защитит ключевое оборудование и критические информационные системы от воздействий, направленных на выведение их из строя.
https://ria.ru/20250604/otvet-2020737459.html
https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155578/98/1555789886_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_5caaa00d2bc2f3dcefc64c8deaad8305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, почта россии, positive technologies, лаборатория касперского, ципр-2025
Технологии, Россия, Почта России, Positive Technologies, Лаборатория Касперского, ЦИПР-2025
Около 20 компаний будут строить инфраструктуру "Почты России"

Около 20 компаний трансформируют кибербезопасность инфраструктуры "Почты России"

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЛоготип в отделении "Почты России"
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Логотип в отделении "Почты России". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Около 20 компаний российского рынка кибербезопасности будут совместно реализовывать программу построения киберустойчивой инфраструктуры "Почты России", в рамках которой планируется реализовать 66 взаимоувязанных проектов, соответствующее соглашение было подписано в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Так, ключевыми партнерами станут ГК "Солар", "Лаборатория Касперского" и Positive Technologies. Это первый в России проект масштабной кооперации лидеров рынка информационной безопасности. Он охватит 38 тысяч отделений "Почты России" по всей стране, 4 центра обработки данных, 28 объектов критической инфраструктуры (КИИ), 83 управления федеральной почтовой связи, 11 автоматизированных логистических центров и более 1 тысячи объектов логистики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Спасет только это: ответ России на угрозу пришел из ядерной столицы страны
Вчера, 08:00
"В отличие от традиционных интеграционных проектов, где вендоры предоставляют только лицензии на продукты, в данном случае каждый участник отвечает за результат - защищенность инфраструктуры "Почты России" от реализации стратегических рисков, а сам результат подтверждается на практике в ходе киберучений с независимыми командами "белых хакеров". Этот уникальный подход превращает инфраструктуру "Почты России" в своеобразный киберполигон, где лучшие российские решения по кибербезопасности демонстрируют свою результативность", - прокомментировали в Positive Technologies.
Там же объяснили, что "Почта России" является стратегически значимой организацией, и вместе с этим - вероятной мишенью для хакеров самой разной квалификации. Потенциальные риски для компаний выросли за последние несколько лет из-за роста числа киберугроз - для защиты "Почты России" была разработана новая стратегия кибербезопасности и запущена масштабная трансформация.
Так, проекты по формированию киберустойчивости позволит "Почте России" гарантировать непрерывную работу логистических центров, доставку отправлений и грузов, обеспечить бесперебойность доставки и выдачи социальных выплат. Кроме того, программа исключит утечки персональных данных граждан и защитит ключевое оборудование и критические информационные системы от воздействий, направленных на выведение их из строя.
Путин о работе иностранных сервисов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Путин призвал "душить" иностранные сервисы, действующие против России
26 мая, 18:50
 
ТехнологииРоссияПочта РоссииPositive TechnologiesЛаборатория КасперскогоЦИПР-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала