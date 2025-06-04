https://ria.ru/20250604/pochta-2020823151.html
Около 20 компаний будут строить инфраструктуру "Почты России"
Около 20 компаний будут строить инфраструктуру "Почты России" - РИА Новости, 04.06.2025
Около 20 компаний будут строить инфраструктуру "Почты России"
Около 20 компаний российского рынка кибербезопасности будут совместно реализовывать программу построения киберустойчивой инфраструктуры "Почты России", в рамках РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:54:00+03:00
2025-06-04T11:54:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
технологии
россия
почта россии
positive technologies
лаборатория касперского
ципр-2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Около 20 компаний российского рынка кибербезопасности будут совместно реализовывать программу построения киберустойчивой инфраструктуры "Почты России", в рамках которой планируется реализовать 66 взаимоувязанных проектов, соответствующее соглашение было подписано в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости. Так, ключевыми партнерами станут ГК "Солар", "Лаборатория Касперского" и Positive Technologies. Это первый в России проект масштабной кооперации лидеров рынка информационной безопасности. Он охватит 38 тысяч отделений "Почты России" по всей стране, 4 центра обработки данных, 28 объектов критической инфраструктуры (КИИ), 83 управления федеральной почтовой связи, 11 автоматизированных логистических центров и более 1 тысячи объектов логистики. "В отличие от традиционных интеграционных проектов, где вендоры предоставляют только лицензии на продукты, в данном случае каждый участник отвечает за результат - защищенность инфраструктуры "Почты России" от реализации стратегических рисков, а сам результат подтверждается на практике в ходе киберучений с независимыми командами "белых хакеров". Этот уникальный подход превращает инфраструктуру "Почты России" в своеобразный киберполигон, где лучшие российские решения по кибербезопасности демонстрируют свою результативность", - прокомментировали в Positive Technologies. Там же объяснили, что "Почта России" является стратегически значимой организацией, и вместе с этим - вероятной мишенью для хакеров самой разной квалификации. Потенциальные риски для компаний выросли за последние несколько лет из-за роста числа киберугроз - для защиты "Почты России" была разработана новая стратегия кибербезопасности и запущена масштабная трансформация. Так, проекты по формированию киберустойчивости позволит "Почте России" гарантировать непрерывную работу логистических центров, доставку отправлений и грузов, обеспечить бесперебойность доставки и выдачи социальных выплат. Кроме того, программа исключит утечки персональных данных граждан и защитит ключевое оборудование и критические информационные системы от воздействий, направленных на выведение их из строя.
https://ria.ru/20250604/otvet-2020737459.html
https://ria.ru/20250526/putin-2019184583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, почта россии, positive technologies, лаборатория касперского, ципр-2025
Технологии, Россия, Почта России, Positive Technologies, Лаборатория Касперского, ЦИПР-2025
Около 20 компаний будут строить инфраструктуру "Почты России"
Около 20 компаний трансформируют кибербезопасность инфраструктуры "Почты России"
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Около 20 компаний российского рынка кибербезопасности будут совместно реализовывать программу построения киберустойчивой инфраструктуры "Почты России", в рамках которой планируется реализовать 66 взаимоувязанных проектов, соответствующее соглашение было подписано в рамках ЦИПР-2025, передает корреспондент РИА Новости.
Так, ключевыми партнерами станут ГК "Солар", "Лаборатория Касперского
" и Positive Technologies
. Это первый в России
проект масштабной кооперации лидеров рынка информационной безопасности. Он охватит 38 тысяч отделений "Почты России
" по всей стране, 4 центра обработки данных, 28 объектов критической инфраструктуры (КИИ), 83 управления федеральной почтовой связи, 11 автоматизированных логистических центров и более 1 тысячи объектов логистики.
"В отличие от традиционных интеграционных проектов, где вендоры предоставляют только лицензии на продукты, в данном случае каждый участник отвечает за результат - защищенность инфраструктуры "Почты России" от реализации стратегических рисков, а сам результат подтверждается на практике в ходе киберучений с независимыми командами "белых хакеров". Этот уникальный подход превращает инфраструктуру "Почты России" в своеобразный киберполигон, где лучшие российские решения по кибербезопасности демонстрируют свою результативность", - прокомментировали в Positive Technologies.
Там же объяснили, что "Почта России" является стратегически значимой организацией, и вместе с этим - вероятной мишенью для хакеров самой разной квалификации. Потенциальные риски для компаний выросли за последние несколько лет из-за роста числа киберугроз - для защиты "Почты России" была разработана новая стратегия кибербезопасности и запущена масштабная трансформация.
Так, проекты по формированию киберустойчивости позволит "Почте России" гарантировать непрерывную работу логистических центров, доставку отправлений и грузов, обеспечить бесперебойность доставки и выдачи социальных выплат. Кроме того, программа исключит утечки персональных данных граждан и защитит ключевое оборудование и критические информационные системы от воздействий, направленных на выведение их из строя.