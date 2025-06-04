https://ria.ru/20250604/ploschadka-2020951149.html

СК организовал проверку после гибели туристки в горах Кабардино-Балкарии

СК организовал проверку после гибели туристки в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 04.06.2025

СК организовал проверку после гибели туристки в горах Кабардино-Балкарии

Следователи организовали проверку после гибели 62-летней туристки из Челябинска в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:56:00+03:00

2025-06-04T18:56:00+03:00

2025-06-04T18:56:00+03:00

происшествия

челябинск

зольский район

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

НАЛЬЧИК, 4 июн - РИА Новости. Следователи организовали проверку после гибели 62-летней туристки из Челябинска в горах в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее региональное МЧС сообщило, что вечером в среду в урочище Джилы-Су Зольского района 62-летняя туристка, приехавшая в горы в составе экскурсионной группы из шести человек, упала со смотровой площадки в обрыв и получила травмы, несовместимые с жизнью. На место происшествия выехали пять спасателей МЧС России. "По факту гибели туристки в урочище Джилы-Су проводится доследственная проверка… Выясняются все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинского исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что, по предварительным данным, в среду жительница города Челябинска 1963 года рождения вместе со своим супругом прибыла в урочище Джилы-Су. "Находясь на смотровой площадке в районе водопадов, она подошло близко к краю обрыва и, потеряв равновесие, сорвалась. От полученных травм женщина скончалась", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20250502/zaderzhanie-2014696843.html

https://ria.ru/20250107/turist-1992737289.html

челябинск

зольский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, челябинск, зольский район, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)