Платформа "За Молдову" призвала Кишинев сохранить нейтралитет страны
Платформа "За Молдову" призвала Кишинев отказаться от участия в военных блоках
© Sputnik / Михай Карауш
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Гражданская платформа "За Молдову" обнародовала в среду программный манифест, в котором призвала власти Молдавии сохранить конституционный нейтралитет страны и отказаться от планов по вступлению в военные блоки.
Ранее в среду группа общественных деятелей в Кишиневе объявила о создании независимой общенародной платформы "За Молдову", которая призвана в преддверии парламентских выборов объединить оппозицию и гражданское общество против политики властей.
"Молдова— нейтральная страна, и это наш шанс на мир. Мы выступаем против милитаризации и геополитических авантюр", - говорится в манифесте платформы.
В документе также содержится призыв ко всем политическим силам "отбросить личные амбиции ради национального интереса" и не допустить втягивания республики в военные конфликты. Представители платформы настаивают на проведении многовекторной внешней политики с равноправным сотрудничеством как с западными, так и с восточными партнерами.
"Мы призываем оставить за скобками разногласия, объединиться ради Республики Молдова и предотвратить её втягивание в геополитические авантюры", - подчеркивается в документе.
Особое место в манифесте занимает защита молдавской национальной идентичности и культурных традиций. Платформа выступает за сохранение исторической памяти и противодействие попыткам переписывания истории в угоду внешним силам. Авторы документа заявляют о готовности к диалогу со всеми конструктивными силами общества независимо от их политической принадлежности.
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Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро. Она также уточнила, что данный пакет помощи включает усиление возможностей противовоздушной обороны.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
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