https://ria.ru/20250604/platforma-2020934381.html

Платформа "За Молдову" призвала Кишинев сохранить нейтралитет страны

Платформа "За Молдову" призвала Кишинев сохранить нейтралитет страны - РИА Новости, 04.06.2025

Платформа "За Молдову" призвала Кишинев сохранить нейтралитет страны

Гражданская платформа "За Молдову" обнародовала в среду программный манифест, в котором призвала власти Молдавии сохранить конституционный нейтралитет страны и... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:06:00+03:00

2025-06-04T18:06:00+03:00

2025-06-04T18:06:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 июн - РИА Новости. Гражданская платформа "За Молдову" обнародовала в среду программный манифест, в котором призвала власти Молдавии сохранить конституционный нейтралитет страны и отказаться от планов по вступлению в военные блоки. Ранее в среду группа общественных деятелей в Кишиневе объявила о создании независимой общенародной платформы "За Молдову", которая призвана в преддверии парламентских выборов объединить оппозицию и гражданское общество против политики властей. "Молдова— нейтральная страна, и это наш шанс на мир. Мы выступаем против милитаризации и геополитических авантюр", - говорится в манифесте платформы. В документе также содержится призыв ко всем политическим силам "отбросить личные амбиции ради национального интереса" и не допустить втягивания республики в военные конфликты. Представители платформы настаивают на проведении многовекторной внешней политики с равноправным сотрудничеством как с западными, так и с восточными партнерами. "Мы призываем оставить за скобками разногласия, объединиться ради Республики Молдова и предотвратить её втягивание в геополитические авантюры", - подчеркивается в документе. Особое место в манифесте занимает защита молдавской национальной идентичности и культурных традиций. Платформа выступает за сохранение исторической памяти и противодействие попыткам переписывания истории в угоду внешним силам. Авторы документа заявляют о готовности к диалогу со всеми конструктивными силами общества независимо от их политической принадлежности. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас в ходе визита в Кишинев заявила о выделении на милитаризацию Молдавии еще 60 миллионов евро. Она также уточнила, что данный пакет помощи включает усиление возможностей противовоздушной обороны. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии.

https://ria.ru/20250408/moldaviya-2010024360.html

https://ria.ru/20250416/moldavija-2011634898.html

https://ria.ru/20250129/moldaviya-1996091605.html

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в мире, молдавия, кишинев, сша, майя санду, кайя каллас, нато