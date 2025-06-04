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В Молдавии создадут платформу для объединения оппозиции - РИА Новости, 04.06.2025
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12:17 04.06.2025 (обновлено: 16:52 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/platforma-2020830775.html
В Молдавии создадут платформу для объединения оппозиции
В Молдавии создадут платформу для объединения оппозиции - РИА Новости, 04.06.2025
В Молдавии создадут платформу для объединения оппозиции
Группа общественных деятелей в Кишиневе объявила о создании платформы "За Молдову" для объединения оппозиции перед парламентскими выборами, сообщила журналист... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T12:17:00+03:00
2025-06-04T16:52:00+03:00
молдавия
кишинев
евгения гуцул
в мире
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Группа общественных деятелей в Кишиневе объявила о создании платформы "За Молдову" для объединения оппозиции перед парламентскими выборами, сообщила журналист Людмила Бельченкова. "Поскольку такая власть не может организовать честные, справедливые выборы, мы инициируем создание платформы, которую предлагается назвать "За Молдову" — за нашу страну. Мы готовы к объединению здравомыслящих людей, всех, кто чувствует в себе силы и готов бороться. &lt;...&gt; Рассчитываю, что наше предложение будет поддержано. К нам будут присоединяться другие — и вместе мы сможем противостоять атмосфере лжи, ненависти, которая царит в обществе сегодня", — заявила она на презентации платформы. По словам Бельченковой, сейчас в стране не соблюдаются базовые свободы и действует тотальная цензура — молдаване боятся высказывать свое мнение. Журналист обратила внимание и на катастрофическую ситуацию в политике, экономике и социальной сфере. Ее поддержал присутствовавший на презентации бывший министр обороны республики Виктор Гайчук. Он назвал сохранение нейтралитета Молдавии залогом мира и выступил за проведение взвешенной внешней политики: общение и с Западом, и с Востоком."Призываем все патриотические силы, ратующие за суверенитет, независимость, нейтралитет и благосостояние народа, объединить усилия, отбросив личные политические амбиции ради национального интереса, интересов каждого гражданина и республики, чтобы создать условия, которые бы не позволили ликвидировать государство. &lt;...&gt; Нынешняя власть ведет страну к милитаризации, диктатуре. Призываю политических лидеров объединиться, чтобы не дать Молдове быть вовлеченной в войну", — подчеркнул Гайчук.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям. В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
https://ria.ru/20250602/sojuz-2020393354.html
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молдавия, кишинев, евгения гуцул, в мире, задержание главы гагаузии гуцул
Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, В мире, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии создадут платформу для объединения оппозиции

В Кишиневе создадут платформу "За Молдову" для объединения оппозиции

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 июн — РИА Новости. Группа общественных деятелей в Кишиневе объявила о создании платформы "За Молдову" для объединения оппозиции перед парламентскими выборами, сообщила журналист Людмила Бельченкова.
"Поскольку такая власть не может организовать честные, справедливые выборы, мы инициируем создание платформы, которую предлагается назвать "За Молдову" — за нашу страну. Мы готовы к объединению здравомыслящих людей, всех, кто чувствует в себе силы и готов бороться. <...> Рассчитываю, что наше предложение будет поддержано. К нам будут присоединяться другие — и вместе мы сможем противостоять атмосфере лжи, ненависти, которая царит в обществе сегодня", — заявила она на презентации платформы.
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Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.

По словам Бельченковой, сейчас в стране не соблюдаются базовые свободы и действует тотальная цензура — молдаване боятся высказывать свое мнение. Журналист обратила внимание и на катастрофическую ситуацию в политике, экономике и социальной сфере.
Ее поддержал присутствовавший на презентации бывший министр обороны республики Виктор Гайчук. Он назвал сохранение нейтралитета Молдавии залогом мира и выступил за проведение взвешенной внешней политики: общение и с Западом, и с Востоком.
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"Призываем все патриотические силы, ратующие за суверенитет, независимость, нейтралитет и благосостояние народа, объединить усилия, отбросив личные политические амбиции ради национального интереса, интересов каждого гражданина и республики, чтобы создать условия, которые бы не позволили ликвидировать государство. <...> Нынешняя власть ведет страну к милитаризации, диктатуре. Призываю политических лидеров объединиться, чтобы не дать Молдове быть вовлеченной в войну", — подчеркнул Гайчук.
В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
В стране закрыты многие неугодные руководству страны СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие, заблокированы более сотни телеграм-каналов.
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