https://ria.ru/20250604/platforma-2020820679.html
В России запустили специальную платформу для приема экзамена у мигрантов
В России запустили специальную платформу для приема экзамена у мигрантов - РИА Новости, 04.06.2025
В России запустили специальную платформу для приема экзамена у мигрантов
Минобрнауки РФ использует платформу, которая полностью исключает человеческий фактор при приеме экзамена на знание русского языка у мигранта, сообщили РИА... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:42:00+03:00
2025-06-04T11:42:00+03:00
2025-06-04T11:42:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минобрнауки РФ использует платформу, которая полностью исключает человеческий фактор при приеме экзамена на знание русского языка у мигранта, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Ведется опытная эксплуатация специальной цифровой платформы, полностью исключающей человеческий фактор при приеме экзамена (на знание русского языка у мигранта - ред.), - говорится в сообщении. Во вторник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Минобрнауки РФ необходимо принять меры по недопущению мошенничества при организации в вузах тестирования мигрантов на знание русского языка. В конце мая официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что уголовное дело возбуждено против директора центра языкового тестирования РУДН и еще 16 фигурантов, незаконно легализовавших около 200 мигрантов в Москве, Пермском крае, Тульской и Самарской областях. Также ранее в Екатеринбурге задержали директора центра по приему экзаменов у иностранцев и еще восьмерых человек по подозрению в организации ОПГ в сфере незаконной миграции. Председатель Госдумы отмечал, что, по данным МВД, преступники фиктивно регистрировали мигрантов и помогали сдавать экзамен, все эти действия совершались из корыстных побуждений. -0-
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общество, россия, москва, пермский край, вячеслав володин, светлана петренко, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф), рудн, приемная кампания в вузы
Общество, Россия, Москва, Пермский край, Вячеслав Володин, Светлана Петренко, Госдума РФ, Следственный комитет России (СК РФ), РУДН, Приемная кампания в вузы
В России запустили специальную платформу для приема экзамена у мигрантов
Минобрнауки тестирует цифровую платформу для приема экзамена у мигрантов