Ученые обнаружили гигантскую планету на орбите маленькой звезды
Nature Astronomy: на орбите маленькой звезды обнаружили гигантскую планету
© University of Warwick/Mark GarlickTOI-6894 в исполнении художника
© University of Warwick/Mark Garlick
TOI-6894 в исполнении художника
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Команда ученых обнаружила гигантскую планету, находящуюся на орбите маленькой звезды, которая легче Солнца, сообщил научный журнал Nature Astronomy в среду.
Как говорится в научной статье журнала по проведенному исследованию, команда ученых из нескольких мировых университетов, в том числе из Великобритании, США, Бельгии, обнаружила гигантскую планету TOI-6894b, которая находилась на орбите небольшой звезды TOI-6894. За звездой наблюдали с помощью космического телескопа НАСА TESS еще с 2020 года.
"Здесь (в статье - ред.) мы сообщаем об открытии транзитной гигантской планеты, вращающейся вокруг звезды... Открытие TOI-6894 b подчеркивает необходимость лучшего понимания механизмов формирования гигантских планет", - говорится в аннотации к научной статье на сайте журнала Nature Astronomy.
Комментируя результаты исследования, Университетский колледж Лондона пишет, что масса звезды TOI-6894 составляет всего лишь примерно 20% от массы Солнца. По данным публикации на сайте колледжа, планета TOI-6894b является планетой-гигантом с разреженным газом. Его радиус превышает радиус Сатурна, но его масса составляет около половины массы последнего. В сообщении подчеркивается, что согласно ведущим научным теориям, не ожидается, что у такой маленькой звезды будут подходящие условия для формирования и расположения на орбите крупной планеты.
"Звезда TOI-6894 является звездой с наименьшей массой, у которой на сегодняшний день обнаружена транзитная гигантская планета", - отмечается на сайте колледжа.
Как добавляется в публикации на сайте колледжа, в течение года ученые будут изучать атмосферу планеты см помощью телескопа НАСА Джеймс Уэбб.
Рекордно долгая магнитная буря завершилась
Вчера, 00:19