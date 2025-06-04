https://ria.ru/20250604/planeta-2020947249.html

Ученые обнаружили гигантскую планету на орбите маленькой звезды

Ученые обнаружили гигантскую планету на орбите маленькой звезды - РИА Новости, 04.06.2025

Ученые обнаружили гигантскую планету на орбите маленькой звезды

Команда ученых обнаружила гигантскую планету, находящуюся на орбите маленькой звезды, которая легче Солнца, сообщил научный журнал Nature Astronomy в среду. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:39:00+03:00

2025-06-04T18:39:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Команда ученых обнаружила гигантскую планету, находящуюся на орбите маленькой звезды, которая легче Солнца, сообщил научный журнал Nature Astronomy в среду. Как говорится в научной статье журнала по проведенному исследованию, команда ученых из нескольких мировых университетов, в том числе из Великобритании, США, Бельгии, обнаружила гигантскую планету TOI-6894b, которая находилась на орбите небольшой звезды TOI-6894. За звездой наблюдали с помощью космического телескопа НАСА TESS еще с 2020 года. "Здесь (в статье - ред.) мы сообщаем об открытии транзитной гигантской планеты, вращающейся вокруг звезды... Открытие TOI-6894 b подчеркивает необходимость лучшего понимания механизмов формирования гигантских планет", - говорится в аннотации к научной статье на сайте журнала Nature Astronomy. Комментируя результаты исследования, Университетский колледж Лондона пишет, что масса звезды TOI-6894 составляет всего лишь примерно 20% от массы Солнца. По данным публикации на сайте колледжа, планета TOI-6894b является планетой-гигантом с разреженным газом. Его радиус превышает радиус Сатурна, но его масса составляет около половины массы последнего. В сообщении подчеркивается, что согласно ведущим научным теориям, не ожидается, что у такой маленькой звезды будут подходящие условия для формирования и расположения на орбите крупной планеты. "Звезда TOI-6894 является звездой с наименьшей массой, у которой на сегодняшний день обнаружена транзитная гигантская планета", - отмечается на сайте колледжа. Как добавляется в публикации на сайте колледжа, в течение года ученые будут изучать атмосферу планеты см помощью телескопа НАСА Джеймс Уэбб.

https://ria.ru/20250526/nauka-2018610010.html

https://ria.ru/20250604/burja-2020762262.html

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