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В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области

В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025

В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области

Вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться на совещании у Путина в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:04:00+03:00

2025-06-04T13:04:00+03:00

2025-06-04T13:06:00+03:00

дмитрий песков

брянская область

россия

обрушение моста на поезд в брянской области

происшествия

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться на совещании у Путина в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в числе текущих вопросов у президента на совещании вопрос о ликвидации последствий ЧП в Брянской области.

https://ria.ru/20250603/postradavshie-2020603916.html

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дмитрий песков, брянская область, россия, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия