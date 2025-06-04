https://ria.ru/20250604/peskov-2020841163.html
В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области
В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области
Вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться на совещании у Путина в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:04:00+03:00
2025-06-04T13:04:00+03:00
2025-06-04T13:06:00+03:00
дмитрий песков
брянская область
россия
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007395959_0:59:3070:1785_1920x0_80_0_0_afc6d90ca5fcc99beaf33b4406f4252c.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться на совещании у Путина в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в числе текущих вопросов у президента на совещании вопрос о ликвидации последствий ЧП в Брянской области.
https://ria.ru/20250603/postradavshie-2020603916.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007395959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f699d2c80047fe6b7394518ad83a1d96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, брянская область, россия, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Дмитрий Песков, Брянская область, Россия, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области
Песков: вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться в среду