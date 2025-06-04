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В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
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13:04 04.06.2025 (обновлено: 13:06 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/peskov-2020841163.html
В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области
В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области - РИА Новости, 04.06.2025
В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области
Вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться на совещании у Путина в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:04:00+03:00
2025-06-04T13:06:00+03:00
дмитрий песков
брянская область
россия
обрушение моста на поезд в брянской области
происшествия
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться на совещании у Путина в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в числе текущих вопросов у президента на совещании вопрос о ликвидации последствий ЧП в Брянской области.
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дмитрий песков, брянская область, россия, обрушение моста на поезд в брянской области, происшествия
Дмитрий Песков, Брянская область, Россия, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Происшествия
В Кремле высказались о ликвидации последствий ЧП в Брянской области

Песков: вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться в среду

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Вопросы ликвидации ЧП в Брянской области будут обсуждаться на совещании у Путина в среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Будет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в числе текущих вопросов у президента на совещании вопрос о ликвидации последствий ЧП в Брянской области.
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Дмитрий ПесковБрянская областьРоссияОбрушение моста на поезд в Брянской областиПроисшествия
 
 
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