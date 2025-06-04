https://ria.ru/20250604/peregvory-2020893162.html

Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский

Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025

Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский

Переговоры в Стамбуле шли сначала тет-а-тет более трех часов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:39:00+03:00

2025-06-04T16:39:00+03:00

2025-06-04T16:52:00+03:00

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

стамбул

россия

владимир мединский

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле шли сначала тет-а-тет более трех часов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной.Президент России Владимир Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства. На нем Мединский доложил главе государства о результатах переговоров в Стамбуле."Стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате - велись сначала тет-а-тет более трех часов, потом с участием всех членов делегации", - сказал Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.

https://ria.ru/20250604/ukraina-2020863042.html

украина

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