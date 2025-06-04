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Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский
Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025
Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский
Переговоры в Стамбуле шли сначала тет-а-тет более трех часов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:39:00+03:00
2025-06-04T16:39:00+03:00
2025-06-04T16:52:00+03:00
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
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владимир мединский
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле шли сначала тет-а-тет более трех часов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной.Президент России Владимир Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства. На нем Мединский доложил главе государства о результатах переговоров в Стамбуле."Стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате - велись сначала тет-а-тет более трех часов, потом с участием всех членов делегации", - сказал Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.
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Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин, В мире
Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский
Мединский: переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет более 3 часов