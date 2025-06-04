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Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025
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16:39 04.06.2025 (обновлено: 16:52 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/peregvory-2020893162.html
Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский
Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский - РИА Новости, 04.06.2025
Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский
Переговоры в Стамбуле шли сначала тет-а-тет более трех часов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:39:00+03:00
2025-06-04T16:52:00+03:00
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
россия
владимир мединский
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле шли сначала тет-а-тет более трех часов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной.Президент России Владимир Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства. На нем Мединский доложил главе государства о результатах переговоров в Стамбуле."Стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате - велись сначала тет-а-тет более трех часов, потом с участием всех членов делегации", - сказал Мединский.Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.
https://ria.ru/20250604/ukraina-2020863042.html
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украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, россия, владимир мединский, владимир путин, в мире
Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин, В мире
Переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет, сообщил Мединский

Мединский: переговоры с Украиной в Стамбуле сначала шли тет-а-тет более 3 часов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Переговоры в Стамбуле шли сначала тет-а-тет более трех часов, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с украинской стороной.
Президент России Владимир Путин в среду в режиме ВКС проводит совещание с членами правительства. На нем Мединский доложил главе государства о результатах переговоров в Стамбуле.
"Стамбульские переговоры прошли в двустороннем формате - велись сначала тет-а-тет более трех часов, потом с участием всех членов делегации", - сказал Мединский.
Второй раунд переговоров между делегациями РФ и Украины состоялся в Стамбуле 2 июня.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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