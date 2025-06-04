https://ria.ru/20250604/peregovory-2020964920.html

Зеленский доигрался: Москва и Вашингтон объяснили Киеву, что его ждет

Зеленский доигрался: Москва и Вашингтон объяснили Киеву, что его ждет - РИА Новости, 04.06.2025

Зеленский доигрался: Москва и Вашингтон объяснили Киеву, что его ждет

Украинский режим постепенно перерождается из нелегитимного в террористический — так Владимир Путин прокомментировал теракты последних дней. Это двойная... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T20:24:00+03:00

2025-06-04T20:24:00+03:00

2025-06-04T20:59:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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Украинский режим постепенно перерождается из нелегитимного в террористический — так Владимир Путин прокомментировал теракты последних дней. Это двойная характеристика — нелегитимный и террористический — не совсем чтобы новая, президент России уже давал такие оценки Зеленскому. Но сейчас они звучат в момент переговорного процесса, два тура которого уже прошли в Стамбуле.Намечался и третий, но он под большим вопросом после терактов. Зеленский заявил, что переговоры на нынешнем уровне бессмысленны, поэтому нужно проводить встречу в верхах, а до этого момента полностью прекратить боевые действия. Заодно он также назвал российский меморандум ультиматумом, который Киев и его союзники не будут воспринимать всерьез. То есть переговорный процесс полностью сорван — что и было целью Киева, устроившего накануне стамбульской встречи теракты и атаку на наши военные аэродромы. России стоит забыть о переговорах и продолжать идти дальше — в наступление?Не так просто. Наступление, несомненно, продолжится, а шансы даже на временное прекращение огня представляются минимальными. И, разумеется, в текущих обстоятельствах ни о какой встрече Путина с Зеленским речи быть не может — ни на троих с Трампом, ни без него. Достаточно услышать эти слова президента: "Еще недавно Киев и его союзники грезили о стратегическом поражении России. Сегодня на фоне огромных потерь и отступления по всему фронту киевская верхушка перешла к организации терактов. И в то же время просят приостановить боевые действия на 30-60 дней, о встрече на высшем уровне. А как проводить встречи в этих условиях? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? За что их поощрять, приостанавливая боевые действия? Каким авторитетом могут обладать главы насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят".Путин также сказал, что его не удивил отказ Зеленского от перемирия на 2-3 дня. Потому что "киевскому режиму мир вообще не нужен": "Мир означает для него утрату власти, а власть для этого режима важнее, чем мир и жизни людей".Все так, но ведь Путин знал это и раньше, тем не менее все-таки пошел на переговоры в Стамбуле. Зачем? Вовсе не только для того, чтобы продемонстрировать Трампу наличие доброй воли, поддержав миролюбивый настрой президента США, но и затем, чтобы еще раз сформулировать наши требования, условия, на которых мы согласны завершить военную фазу борьбы с Украиной. Эти условия давно известны и Киеву, и Западу, но сейчас было важно повторить их. На фоне набирающей силу пропагандистской кампании о готовящемся сразу после поражения Украины нападении России на Европу Москва повторяет: мы хоть сейчас можем остановиться — если получим гарантии реального нейтрального статуса Украины, признание нашей территориальной целостности и проведения выборов на Украине. Ответом на наши условия становятся теракты и очередное бахвальство Зеленского, заявившего вчера, что отношение в США к Киеву меняется в лучшую сторону: "Риторика о том, что украинцы проигрывают войну, что у нас нет карт и так далее — сейчас это звучит немного тише, я говорю это очень осторожно".То есть Зеленский уверяет, что атака на российские военные аэродромы вызвала уважение в Вашингтоне? "Посмотрите, а в Киеве-то еще вполне могут дать русским по зубам! Рано еще их списывать со счетов" — так, похоже, ему представляется реакция администрации Трампа. Между тем даже настроенный максимально комплиментарно к киевской власти Кит Кэллог, спецпредставитель Трампа по Украине, вчера говорил совсем о другом. Что риск эскалации войны на Украине значительно вырос после атак на русские авиабазы: "Люди в сфере национальной безопасности должны понимать: если вы наносите удар по части системы национального выживания противника (а именно — по его триаде, ядерной триаде), то риск возрастает, потому что вы не знаете, что предпримет другая сторона".Но ведь именно эскалации и хочет Зеленский — новых санкций против России, новых поставок оружия из США, да и в целом отказа Трампа от попыток завершить конфликт. Потому что иначе — без американской поддержки — Зеленский обречен. Так что ему на руку эскалация.Но кто сказал, что она нужна американцам, Трампу? Ровно наоборот — и именно об этом говорит Келлог, причем он обращается не к Киеву, а к американцам. Потому что речь идет уже не об Украине, а о риске конфликта двух ядерных держав. Да, обе они хотят его избежать, но их провоцирует третья сторона, возомнившая себя гениальным стратегом и манипулятором. Россия не поддается на провокации, хотя, по расчетам Зеленского, могла бы прямо обвинить США в причастности к атаке. Да и США также держат себя в руках.Однако хвост все еще пытается крутить собакой — по привычке, по старой памяти, в надежде, что собака снова поверит в свое всемогущество или утратит инстинкт самосохранения. Однако долго это продолжаться не может: Трампу придется прищемить Зеленского, оставив его один на один с Путиным. Не на личной встрече, а в той войне с террором, которую Путин ведет изначально.

https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020910377.html

https://ria.ru/20250604/zakharova-2020905350.html

https://ria.ru/20250604/kiev-2020929988.html

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