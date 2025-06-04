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Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:48 04.06.2025 (обновлено: 16:55 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020896680.html
Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной
Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной
Всегда лучше иметь каналы общения, это позволяет решить гуманитарные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя прошедшую в Стамбуле встречу России РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:48:00+03:00
2025-06-04T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
стамбул
сергей лавров
владимир путин
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Всегда лучше иметь каналы общения, это позволяет решить гуманитарные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя прошедшую в Стамбуле встречу России и Украины."Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь каналы общения - это позволяет решать прежде всего гуманитарные вопросы. И именно согласование встреч и гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо. Тем более, здесь есть реальное движение вперед", - сказал Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.
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россия, украина, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, стамбул, сергей лавров, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Стамбул, Сергей Лавров, Владимир Путин
Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной

Лавров: наличие каналов общения с Киевом позволяет решать гуманитарные вопросы

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Всегда лучше иметь каналы общения, это позволяет решить гуманитарные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя прошедшую в Стамбуле встречу России и Украины.
"Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь каналы общения - это позволяет решать прежде всего гуманитарные вопросы. И именно согласование встреч и гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо. Тем более, здесь есть реальное движение вперед", - сказал Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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