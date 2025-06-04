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Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной
Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025
Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной
Всегда лучше иметь каналы общения, это позволяет решить гуманитарные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя прошедшую в Стамбуле встречу России РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:48:00+03:00
2025-06-04T16:48:00+03:00
2025-06-04T16:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Всегда лучше иметь каналы общения, это позволяет решить гуманитарные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя прошедшую в Стамбуле встречу России и Украины."Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь каналы общения - это позволяет решать прежде всего гуманитарные вопросы. И именно согласование встреч и гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо. Тем более, здесь есть реальное движение вперед", - сказал Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной
Лавров: наличие каналов общения с Киевом позволяет решать гуманитарные вопросы