https://ria.ru/20250604/peregovory-2020896680.html

Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной

Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной - РИА Новости, 04.06.2025

Лавров рассказал, почему важно иметь каналы общения с Украиной

Всегда лучше иметь каналы общения, это позволяет решить гуманитарные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя прошедшую в Стамбуле встречу России РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:48:00+03:00

2025-06-04T16:48:00+03:00

2025-06-04T16:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

стамбул

сергей лавров

владимир путин

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Всегда лучше иметь каналы общения, это позволяет решить гуманитарные вопросы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя прошедшую в Стамбуле встречу России и Украины."Я считаю, что при всех обстоятельствах всегда лучше иметь каналы общения - это позволяет решать прежде всего гуманитарные вопросы. И именно согласование встреч и гуманитарных шагов в качестве жестов доброй воли, в качестве мер укрепления доверия, наверное, на данном этапе необходимо. Тем более, здесь есть реальное движение вперед", - сказал Лавров на совещании президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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