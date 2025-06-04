https://ria.ru/20250604/peregovory-2020893446.html

Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира

Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира - РИА Новости, 04.06.2025

Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира

Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:40:00+03:00

2025-06-04T16:40:00+03:00

2025-06-04T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной."Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия", - сказал Мединский на совещании.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

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Ольга Фомченкова

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