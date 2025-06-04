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Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира
Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира
Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:40:00+03:00
2025-06-04T16:40:00+03:00
2025-06-04T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной."Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия", - сказал Мединский на совещании.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира
Мединский: РФ призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия