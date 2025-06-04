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Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира - РИА Новости, 04.06.2025
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16:40 04.06.2025 (обновлено: 16:58 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020893446.html
Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира
Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира - РИА Новости, 04.06.2025
Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира
Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:40:00+03:00
2025-06-04T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной."Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия", - сказал Мединский на совещании.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
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Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Стамбул, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, Владимир Мединский, Владимир Путин, Киев
Мединский: Россия призвала Киев сосредоточиться на выработке условий мира

Мединский: РФ призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента РФ Владимир Мединский на прямых переговорах между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия на переговорах в Стамбуле призвала сосредоточиться на выработке условий мира, а не перемирия, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский.
Президент России Владимир Путин в среду проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Глава государства попросил Мединского доложить о результатах состоявшихся в понедельник в Стамбуле переговоров с украинской стороной.
"Мы призвали сосредоточиться на выработке условий мира, а не очередного временного перемирия", - сказал Мединский на совещании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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