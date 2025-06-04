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Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции

Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции - РИА Новости, 04.06.2025

Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции

Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T14:02:00+03:00

2025-06-04T14:02:00+03:00

2025-06-04T14:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

стамбул

россия

киев

владимир зеленский

мария захарова

второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле

в мире

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Достигнутые результаты на Банковой кое-кого явно раздосадовали. Тон задавал Зеленский, он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации", - сказала Захарова на брифинге. В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.

https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html

стамбул

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Ольга Фомченкова

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