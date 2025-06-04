https://ria.ru/20250604/peregovory-2020854640.html
Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции
Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции
Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:02:00+03:00
2025-06-04T14:02:00+03:00
2025-06-04T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
россия
киев
владимир зеленский
мария захарова
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_159:59:900:476_1920x0_80_0_0_1946f616bfbb7a40d435dbf68bcc899b.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Достигнутые результаты на Банковой кое-кого явно раздосадовали. Тон задавал Зеленский, он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации", - сказала Захарова на брифинге. В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
стамбул
россия
киев
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/12/1946857952_100:0:900:600_1920x0_80_0_0_b19ea9ada2c390875d4e4b49ec90ea59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, россия, киев, владимир зеленский, мария захарова, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, турция
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Турция
Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции
Захарова: итоги переговоров в Стамбуле раздосадовали некоторых людей в Киеве