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Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:02 04.06.2025 (обновлено: 14:03 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020854640.html
Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции
Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции - РИА Новости, 04.06.2025
Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции
Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T14:02:00+03:00
2025-06-04T14:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
стамбул
россия
киев
владимир зеленский
мария захарова
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
в мире
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. "Достигнутые результаты на Банковой кое-кого явно раздосадовали. Тон задавал Зеленский, он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации", - сказала Захарова на брифинге. В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
https://ria.ru/20250603/memorandum-2020563334.html
стамбул
россия
киев
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стамбул, россия, киев, владимир зеленский, мария захарова, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, в мире, турция
Специальная военная операция на Украине, Стамбул, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, В мире, Турция
Захарова прокомментировала реакцию Киева на результаты переговоров в Турции

Захарова: итоги переговоров в Стамбуле раздосадовали некоторых людей в Киеве

© Фото : Пресс-служба МИД РоссииОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : Пресс-служба МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Достигнутые в Стамбуле результаты переговоров раздосадовали некоторых людей в Киеве, тон задавал Владимир Зеленский своими хамскими сентенциями в адрес российской делегации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
"Достигнутые результаты на Банковой кое-кого явно раздосадовали. Тон задавал Зеленский, он позволял себе оскорбительные, попросту хамские сентенции в адрес российской делегации", - сказала Захарова на брифинге.
В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Лучшее предложение: меморандум России спасет Украину
3 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСтамбулРоссияКиевВладимир ЗеленскийМария ЗахароваВторой раунд переговоров России и Украины в СтамбулеВ миреТурция
 
 
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