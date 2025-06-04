https://ria.ru/20250604/peregovory-2020778957.html

"Это фарс": В США жестко высказались о переговорах Киева и Москвы

"Это фарс": В США жестко высказались о переговорах Киева и Москвы - РИА Новости, 04.06.2025

"Это фарс": В США жестко высказались о переговорах Киева и Москвы

В переговорах Москвы и Киева есть только одна сторона, желающая мира, и это Россия, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T06:54:00+03:00

2025-06-04T06:54:00+03:00

2025-06-04T10:36:00+03:00

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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. В переговорах Москвы и Киева есть только одна сторона, желающая мира, и это Россия, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Это фарс. Единственная сторона, которая желает мира, — Россия. Украинское руководство явно этого не желает. Но они руководят кладбищем. Там осталось менее половины всего населения от уровня 2022 года. На Западе и тем более в Киеве не хотят говорить правду. Просто фарс", — сказал он.Полковник отметил, что все действия Украины направлены на то, чтобы убедить США в жизнеспособности киевского режима и продолжить воевать с их поддержкой."Рекламные выходки Киева не нацелены на европейскую парадную армию, в этом Зеленский не дурак. Он надеется на вовлечение авиации и флота США вместе с гарнизонами в Польше, Румынии и Литве", — заключил Макгрегор.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления Владимира Зеленского после переговоров России и Украины "неловкие и неудачные", не соответствуют переговорному духу.Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.

https://ria.ru/20250604/ataka-2020763488.html

https://ria.ru/20250603/rossiya-2020753733.html

https://ria.ru/20250602/peregovory-2020562136.html

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в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский