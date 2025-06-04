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"Это фарс": В США жестко высказались о переговорах Киева и Москвы - РИА Новости, 04.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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06:54 04.06.2025 (обновлено: 10:36 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/peregovory-2020778957.html
"Это фарс": В США жестко высказались о переговорах Киева и Москвы
"Это фарс": В США жестко высказались о переговорах Киева и Москвы - РИА Новости, 04.06.2025
"Это фарс": В США жестко высказались о переговорах Киева и Москвы
В переговорах Москвы и Киева есть только одна сторона, желающая мира, и это Россия, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T06:54:00+03:00
2025-06-04T10:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
сша
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. В переговорах Москвы и Киева есть только одна сторона, желающая мира, и это Россия, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube."Это фарс. Единственная сторона, которая желает мира, — Россия. Украинское руководство явно этого не желает. Но они руководят кладбищем. Там осталось менее половины всего населения от уровня 2022 года. На Западе и тем более в Киеве не хотят говорить правду. Просто фарс", — сказал он.Полковник отметил, что все действия Украины направлены на то, чтобы убедить США в жизнеспособности киевского режима и продолжить воевать с их поддержкой."Рекламные выходки Киева не нацелены на европейскую парадную армию, в этом Зеленский не дурак. Он надеется на вовлечение авиации и флота США вместе с гарнизонами в Польше, Румынии и Литве", — заключил Макгрегор.Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления Владимира Зеленского после переговоров России и Украины "неловкие и неудачные", не соответствуют переговорному духу.Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
https://ria.ru/20250604/ataka-2020763488.html
https://ria.ru/20250603/rossiya-2020753733.html
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в мире, россия, киев, сша, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, США, Владимир Зеленский
"Это фарс": В США жестко высказались о переговорах Киева и Москвы

Полковник Макгрегор: переговоры Москвы и Киева превратились в фарс

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрямые переговоры между делегациями России и Украины
Прямые переговоры между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Прямые переговоры между делегациями России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. В переговорах Москвы и Киева есть только одна сторона, желающая мира, и это Россия, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор на YouTube.
"Это фарс. Единственная сторона, которая желает мира, — Россия. Украинское руководство явно этого не желает. Но они руководят кладбищем. Там осталось менее половины всего населения от уровня 2022 года. На Западе и тем более в Киеве не хотят говорить правду. Просто фарс", — сказал он.
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Атаки Украины на российские авиабазы увеличили риски, заявил Келлог
Вчера, 00:38
Полковник отметил, что все действия Украины направлены на то, чтобы убедить США в жизнеспособности киевского режима и продолжить воевать с их поддержкой.
"Рекламные выходки Киева не нацелены на европейскую парадную армию, в этом Зеленский не дурак. Он надеется на вовлечение авиации и флота США вместе с гарнизонами в Польше, Румынии и Литве", — заключил Макгрегор.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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3 июня, 22:29
Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления Владимира Зеленского после переговоров России и Украины "неловкие и неудачные", не соответствуют переговорному духу.
Второй раунд переговоров между делегациями России и Украины состоялся в Стамбуле в понедельник. Как сообщил по итогам переговоров глава российской переговорной группы Владимир Мединский, стороны договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, Москва и Киев договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Мединский ответил на главный вопрос переговоров
2 июня, 22:02
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевСШАВладимир Зеленский
 
 
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