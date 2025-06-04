https://ria.ru/20250604/peredacha-2020852430.html

МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ

МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025

МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ

Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:49:00+03:00

2025-06-04T13:49:00+03:00

2025-06-04T13:55:00+03:00

украина

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мария захарова

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20250603/politolog-2020751014.html

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