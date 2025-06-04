Рейтинг@Mail.ru
МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:49 04.06.2025 (обновлено: 13:55 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/peredacha-2020852430.html
МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ
МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ
Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:49:00+03:00
2025-06-04T13:55:00+03:00
украина
в мире
россия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_291:511:3023:2048_1920x0_80_0_0_5fabba33a288e5e87be161e6abb8de30.jpg
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250603/politolog-2020751014.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827264532_292:0:3023:2048_1920x0_80_0_0_d406ba5574fb9129e4957c7af93b8ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, мария захарова
Украина, В мире, Россия, Мария Захарова
МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ

Захарова: передача Украине 6 тыс тел боевиков ВСУ начнется в ближайшее время

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.
Прямые переговоры между делегациями России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Политолог рассказал о целях переговоров России и Украины
3 июня, 21:43
 
УкраинаВ миреРоссияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала