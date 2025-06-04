https://ria.ru/20250604/peredacha-2020852430.html
МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ
МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ - РИА Новости, 04.06.2025
МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ
Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:49:00+03:00
2025-06-04T13:49:00+03:00
2025-06-04T13:55:00+03:00
украина
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Процесс передачи Украине 6 тысяч тел украинских военных начнется в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."В качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине 6 тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20250603/politolog-2020751014.html
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украина, в мире, россия, мария захарова
Украина, В мире, Россия, Мария Захарова
МИД поделился деталями предстоящей передачи тел боевиков ВСУ
Захарова: передача Украине 6 тыс тел боевиков ВСУ начнется в ближайшее время