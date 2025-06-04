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СК начал проверку после разлива реки на Ямале - РИА Новости, 04.06.2025
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13:19 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/pavodok-2020845072.html
СК начал проверку после разлива реки на Ямале
СК начал проверку после разлива реки на Ямале - РИА Новости, 04.06.2025
СК начал проверку после разлива реки на Ямале
Следователи начали проверку по признакам халатности после затопления дач и повреждения насыпной дамбы во время паводка в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:19:00+03:00
2025-06-04T13:19:00+03:00
происшествия
тарко-сале
пуровский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку по признакам халатности после затопления дач и повреждения насыпной дамбы во время паводка в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ. "В Пуровском районе следователями СК организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность) в связи с затоплением улиц в Тарко-Сале", – говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, во вторник в результате разлива реки Пяку-Пур произошло не только затопление дачных участков в районе Тарко-Сале, но и повреждены объекты гидротехнического сооружения, насыпной дамбы. В управлении подчеркнули, что проводятся осмотры мест происшествий, в органах местного самоуправления изымаются документы, опрашиваются должностные лица, очевидцы. Ответственным за своевременное проведение предпаводковых обследований и информирование населения дадут правовую оценку. Во вторник, по данным окружных властей, вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале – административном центре Пуровского района – поднялась на рекордный за 25 лет уровень – 1015 сантиметров, при этом критическим считается уровень в 1054 сантиметра. Причина прихода "большой воды" – резкий скачок температуры, который спровоцировал стремительное таяние снега, заявляли в региональном правительстве. В связи с подтоплением дальних, средних и ближних дач с 3 июня на территории Пуровского района ввели режим ЧС муниципального характера. В среду уровень воды в Пяку-Пуре снизился до 995 сантиметров, вода пришла на 280 участков, с территорий дач вывезен 81 человек. Оперативные службы работают в круглосуточном режиме, готов пункт временного размещения, за помощью в предоставлении жилья пока никто не обращался, отмечали в администрации муниципалитета. В свою очередь представители приюта для животных в Тарко-Сале успокоили местных жителей, заявив, что учреждение не затоплено, эвакуация собак и кошек из-за паводка не объявлялась.
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тарко-сале
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происшествия, тарко-сале, пуровский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тарко-Сале, Пуровский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК начал проверку после разлива реки на Ямале

СК начал проверку после затопления дач и повреждения насыпной дамбы в Тарко-Сале

© МЧС Ямало-Ненецкого АО/TelegramПодъем воды на реке Пяку-Пур в Пуровском районе в Ямало-Ненецком автономном округе
Подъем воды на реке Пяку-Пур в Пуровском районе в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© МЧС Ямало-Ненецкого АО/Telegram
Подъем воды на реке Пяку-Пур в Пуровском районе в Ямало-Ненецком автономном округе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку по признакам халатности после затопления дач и повреждения насыпной дамбы во время паводка в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ.
Пуровском районе следователями СК организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность) в связи с затоплением улиц в Тарко-Сале", – говорится в сообщении.
© Фото : ЯМАЛ. Официально/TelegramПодъем воды на реке Пяку-Пур в Пуровском районе в Ямало-Ненецком автономном округе
Подъем воды на реке Пяку-Пур в Пуровском районе в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : ЯМАЛ. Официально/Telegram
Подъем воды на реке Пяку-Пур в Пуровском районе в Ямало-Ненецком автономном округе
Как отмечает ведомство, во вторник в результате разлива реки Пяку-Пур произошло не только затопление дачных участков в районе Тарко-Сале, но и повреждены объекты гидротехнического сооружения, насыпной дамбы.
В управлении подчеркнули, что проводятся осмотры мест происшествий, в органах местного самоуправления изымаются документы, опрашиваются должностные лица, очевидцы. Ответственным за своевременное проведение предпаводковых обследований и информирование населения дадут правовую оценку.
Во вторник, по данным окружных властей, вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале – административном центре Пуровского района – поднялась на рекордный за 25 лет уровень – 1015 сантиметров, при этом критическим считается уровень в 1054 сантиметра. Причина прихода "большой воды" – резкий скачок температуры, который спровоцировал стремительное таяние снега, заявляли в региональном правительстве. В связи с подтоплением дальних, средних и ближних дач с 3 июня на территории Пуровского района ввели режим ЧС муниципального характера. В среду уровень воды в Пяку-Пуре снизился до 995 сантиметров, вода пришла на 280 участков, с территорий дач вывезен 81 человек.
Оперативные службы работают в круглосуточном режиме, готов пункт временного размещения, за помощью в предоставлении жилья пока никто не обращался, отмечали в администрации муниципалитета. В свою очередь представители приюта для животных в Тарко-Сале успокоили местных жителей, заявив, что учреждение не затоплено, эвакуация собак и кошек из-за паводка не объявлялась.
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ПроисшествияТарко-СалеПуровский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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