https://ria.ru/20250604/pavodok-2020845072.html

СК начал проверку после разлива реки на Ямале

СК начал проверку после разлива реки на Ямале - РИА Новости, 04.06.2025

СК начал проверку после разлива реки на Ямале

Следователи начали проверку по признакам халатности после затопления дач и повреждения насыпной дамбы во время паводка в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:19:00+03:00

2025-06-04T13:19:00+03:00

2025-06-04T13:19:00+03:00

происшествия

тарко-сале

пуровский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Следователи начали проверку по признакам халатности после затопления дач и повреждения насыпной дамбы во время паводка в городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила пресс-служба окружного управления СК РФ. "В Пуровском районе следователями СК организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность) в связи с затоплением улиц в Тарко-Сале", – говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, во вторник в результате разлива реки Пяку-Пур произошло не только затопление дачных участков в районе Тарко-Сале, но и повреждены объекты гидротехнического сооружения, насыпной дамбы. В управлении подчеркнули, что проводятся осмотры мест происшествий, в органах местного самоуправления изымаются документы, опрашиваются должностные лица, очевидцы. Ответственным за своевременное проведение предпаводковых обследований и информирование населения дадут правовую оценку. Во вторник, по данным окружных властей, вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале – административном центре Пуровского района – поднялась на рекордный за 25 лет уровень – 1015 сантиметров, при этом критическим считается уровень в 1054 сантиметра. Причина прихода "большой воды" – резкий скачок температуры, который спровоцировал стремительное таяние снега, заявляли в региональном правительстве. В связи с подтоплением дальних, средних и ближних дач с 3 июня на территории Пуровского района ввели режим ЧС муниципального характера. В среду уровень воды в Пяку-Пуре снизился до 995 сантиметров, вода пришла на 280 участков, с территорий дач вывезен 81 человек. Оперативные службы работают в круглосуточном режиме, готов пункт временного размещения, за помощью в предоставлении жилья пока никто не обращался, отмечали в администрации муниципалитета. В свою очередь представители приюта для животных в Тарко-Сале успокоили местных жителей, заявив, что учреждение не затоплено, эвакуация собак и кошек из-за паводка не объявлялась.

https://ria.ru/20250521/zhiteli-2018255750.html

тарко-сале

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тарко-сале, пуровский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)