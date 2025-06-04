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На Ямале более 80 человек вывезли из зоны подтопления паводком - РИА Новости, 04.06.2025
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13:00 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/pavodok-2020839664.html
На Ямале более 80 человек вывезли из зоны подтопления паводком
На Ямале более 80 человек вывезли из зоны подтопления паводком - РИА Новости, 04.06.2025
На Ямале более 80 человек вывезли из зоны подтопления паводком
Более 80 человек вывезли из Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе из-за подъема воды на реке Пяку-Пур, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T13:00:00+03:00
2025-06-04T13:00:00+03:00
происшествия
пуровский район
тарко-сале
ямал
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Более 80 человек вывезли из Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе из-за подъема воды на реке Пяку-Пур, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Пуровского района. "В зоне подтопления находятся 280 участков. Эвакуации нет, людей вывозят. На сегодняшний день с дачных участков в город доставлен 81 человек. За помощью о предоставлении жилья никто не обращался", – сказала собеседница агентства, добавив, что все службы работают в круглосуточном режиме. В администрации уточнили, что за ночь уровень воды в реке Пяку-Пур снизился на 20 сантиметров и сейчас составляет 995 сантиметров. По данным окружных властей, во вторник вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале - административном центре Пуровского района - поднялась на рекордный уровень: за четверть века вода в реке не поднималась выше 1000 сантиметров, ее уровень стабилизировался на отметке 1015 сантиметров, при этом критический уровень составляет 1054 сантиметра. Причина - резкий скачок температуры, что спровоцировало стремительное таяние снега. В зоне риска подтопления четыре улицы в городе, вода дошла до дачных участков. При необходимости жителей вывозят, укрепляются водозащитные насыпи, готов пункт временного размещения, уточняли ранее власти. В связи с подтоплением дальних, средних и ближних дач с 3 июня на территории Пуровского района ввели режим ЧС муниципального характера.
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пуровский район
тарко-сале
ямал
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происшествия, пуровский район, тарко-сале, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Происшествия, Пуровский район, Тарко-Сале, Ямал, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
На Ямале более 80 человек вывезли из зоны подтопления паводком

Более 80 человек вывезли из Тарко-Сале на Ямале из-за паводка на реке Пяку-Пур

© Фото : ЯМАЛ. Официально/TelegramПодъем воды на реке Пяку-Пур в Пуровском районе в Ямало-Ненецком автономном округе
Подъем воды на реке Пяку-Пур в Пуровском районе в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© Фото : ЯМАЛ. Официально/Telegram
Подъем воды на реке Пяку-Пур в Пуровском районе в Ямало-Ненецком автономном округе
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Более 80 человек вывезли из Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе из-за подъема воды на реке Пяку-Пур, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Пуровского района.
«
"В зоне подтопления находятся 280 участков. Эвакуации нет, людей вывозят. На сегодняшний день с дачных участков в город доставлен 81 человек. За помощью о предоставлении жилья никто не обращался", – сказала собеседница агентства, добавив, что все службы работают в круглосуточном режиме.
В администрации уточнили, что за ночь уровень воды в реке Пяку-Пур снизился на 20 сантиметров и сейчас составляет 995 сантиметров.
По данным окружных властей, во вторник вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале - административном центре Пуровского района - поднялась на рекордный уровень: за четверть века вода в реке не поднималась выше 1000 сантиметров, ее уровень стабилизировался на отметке 1015 сантиметров, при этом критический уровень составляет 1054 сантиметра. Причина - резкий скачок температуры, что спровоцировало стремительное таяние снега. В зоне риска подтопления четыре улицы в городе, вода дошла до дачных участков. При необходимости жителей вывозят, укрепляются водозащитные насыпи, готов пункт временного размещения, уточняли ранее власти.
В связи с подтоплением дальних, средних и ближних дач с 3 июня на территории Пуровского района ввели режим ЧС муниципального характера.
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ПроисшествияПуровский районТарко-СалеЯмалЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
 
 
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