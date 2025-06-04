https://ria.ru/20250604/pavodok-2020839664.html

На Ямале более 80 человек вывезли из зоны подтопления паводком

На Ямале более 80 человек вывезли из зоны подтопления паводком - РИА Новости, 04.06.2025

На Ямале более 80 человек вывезли из зоны подтопления паводком

Более 80 человек вывезли из Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе из-за подъема воды на реке Пяку-Пур, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T13:00:00+03:00

2025-06-04T13:00:00+03:00

2025-06-04T13:00:00+03:00

происшествия

пуровский район

тарко-сале

ямал

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Более 80 человек вывезли из Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе из-за подъема воды на реке Пяку-Пур, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Пуровского района. "В зоне подтопления находятся 280 участков. Эвакуации нет, людей вывозят. На сегодняшний день с дачных участков в город доставлен 81 человек. За помощью о предоставлении жилья никто не обращался", – сказала собеседница агентства, добавив, что все службы работают в круглосуточном режиме. В администрации уточнили, что за ночь уровень воды в реке Пяку-Пур снизился на 20 сантиметров и сейчас составляет 995 сантиметров. По данным окружных властей, во вторник вода в реке Пяку-Пур в Тарко-Сале - административном центре Пуровского района - поднялась на рекордный уровень: за четверть века вода в реке не поднималась выше 1000 сантиметров, ее уровень стабилизировался на отметке 1015 сантиметров, при этом критический уровень составляет 1054 сантиметра. Причина - резкий скачок температуры, что спровоцировало стремительное таяние снега. В зоне риска подтопления четыре улицы в городе, вода дошла до дачных участков. При необходимости жителей вывозят, укрепляются водозащитные насыпи, готов пункт временного размещения, уточняли ранее власти. В связи с подтоплением дальних, средних и ближних дач с 3 июня на территории Пуровского района ввели режим ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250521/zhiteli-2018255750.html

пуровский район

тарко-сале

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пуровский район, тарко-сале, ямал, ямало-ненецкий автономный округ (янао)