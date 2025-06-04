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Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения по прекращению огня
Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения по прекращению огня - РИА Новости, 04.06.2025
Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения по прекращению огня
Отказ Владимира Зеленского от предложения России от краткой двух- трёхдневной паузе для сбора погибших и раненых является грубейшей ошибкой, заявил министр... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T16:47:00+03:00
2025-06-04T16:47:00+03:00
2025-06-04T16:55:00+03:00
россия
киев
владимир зеленский
сергей лавров
в мире
второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Отказ Владимира Зеленского от предложения России от краткой двух- трёхдневной паузе для сбора погибших и раненых является грубейшей ошибкой, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."В связи с тем тем, что сейчас было сказано про предложение о краткой двух-, трёхдневной паузе, для того чтобы на определённых участках ЛБС собрать достойно тела погибших, возможно там ещё и раненые остались. Я считаю, что это просто грубейшая ошибка режима в Киеве, имею в виду категорический в грубой форме отказ Зеленского от этого предложения", - сказал он в ходе совещания кабинета министров.
https://ria.ru/20250604/zelenskiy-2020886963.html
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россия, киев, владимир зеленский, сергей лавров, в мире, второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле
Россия, Киев, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, В мире, Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле
Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения по прекращению огня
Лавров назвал ошибкой отказ Зеленского от предложения РФ по прекращению огня