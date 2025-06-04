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Жителя Калужской области, поджегшего паспорт на видео, задержали - РИА Новости, 04.06.2025
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09:55 04.06.2025 (обновлено: 11:17 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/pasport-2020797668.html
Жителя Калужской области, поджегшего паспорт на видео, задержали
Жителя Калужской области, поджегшего паспорт на видео, задержали - РИА Новости, 04.06.2025
Жителя Калужской области, поджегшего паспорт на видео, задержали
Задержан 22-летний житель Калужской области, снявший видео о поджоге паспорта в торговом центре, он пояснил, что запись от 2022 года, а паспорт не российский, а РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:55:00+03:00
2025-06-04T11:17:00+03:00
калужская область
россия
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Задержан 22-летний житель Калужской области, снявший видео о поджоге паспорта в торговом центре, он пояснил, что запись от 2022 года, а паспорт не российский, а заграничный, сообщило УМВД по региону. Накануне УМВД по Калужской области сообщило, что проверяет видео, на котором мужчина в торговом центре сжигает паспорт гражданина РФ. "Полицейские Калужской области задержали молодого человека, который снял на видео, как поджигает паспорт гражданина Российской Федерации. Им оказался 22-летний уроженец Жуковского района", - говорится в сообщении. По словам задержанного, видеозапись сделана еще в 2022 году, а фигурирует в ней его недействительный загранпаспорт. В настоящий момент достоверность этих утверждений проверяют сотрудники полиции.
https://ria.ru/20241206/sharlot-1987741134.html
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калужская область, россия, происшествия
Калужская область, Россия, Происшествия
Жителя Калужской области, поджегшего паспорт на видео, задержали

Жителя Калужской области, поджегшего паспорт на видео в ТЦ, задержали

© МВД 40/TelegramЗадержание жителя Калужской области, поджегшего паспорт на видео в ТЦ
Задержание жителя Калужской области, поджегшего паспорт на видео в ТЦ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© МВД 40/Telegram
Задержание жителя Калужской области, поджегшего паспорт на видео в ТЦ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Задержан 22-летний житель Калужской области, снявший видео о поджоге паспорта в торговом центре, он пояснил, что запись от 2022 года, а паспорт не российский, а заграничный, сообщило УМВД по региону.
Накануне УМВД по Калужской области сообщило, что проверяет видео, на котором мужчина в торговом центре сжигает паспорт гражданина РФ.
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"Полицейские Калужской области задержали молодого человека, который снял на видео, как поджигает паспорт гражданина Российской Федерации. Им оказался 22-летний уроженец Жуковского района", - говорится в сообщении.
По словам задержанного, видеозапись сделана еще в 2022 году, а фигурирует в ней его недействительный загранпаспорт. В настоящий момент достоверность этих утверждений проверяют сотрудники полиции.
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Калужская областьРоссияПроисшествия
 
 
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