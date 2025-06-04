https://ria.ru/20250604/parlament-2020910650.html

Финский парламент одобрил продление закона о выдворении беженцев

Финский парламент одобрил продление закона о выдворении беженцев - РИА Новости, 04.06.2025

Финский парламент одобрил продление закона о выдворении беженцев

Финский парламент одобрил продление закона о выдворении беженцев на границе с Россией до конца 2026 года, заявил спикер парламента Юсси Халла-ахо на заседании. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T17:12:00+03:00

2025-06-04T17:12:00+03:00

2025-06-04T17:12:00+03:00

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Финский парламент одобрил продление закона о выдворении беженцев на границе с Россией до конца 2026 года, заявил спикер парламента Юсси Халла-ахо на заседании. Правительство республики ранее внесло в парламент предложение о продлении срока действия закона о выдворении беженцев на границе с РФ до 31 декабря 2026 года. "В голосовании 168 - за, 29 - против, ноль воздержавшихся и два отсутствуют. Парламент одобрил законопроект, содержащийся в правительственном предложении 18/2025… Второе чтение законопроекта завершено", - озвучил результаты голосования Халла-ахо. Трансляция велась на сайте законодательного органа. Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы из-за угрозы "инструментализированного въезда". Он вступил в силу 22 июля 2024 года на год, однако власти Финляндии еще ни разу не воспользовались им. Премьер-министр Петтери Орпо ранее заявлял, что после принятия закона о выдворении власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе с РФ, однако после вступления документа в силу о возможности открытия пропускных пунктов более не упоминалось. Власти Финляндии объясняют это тем, что в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

https://ria.ru/20250531/malinen-2020156174.html

https://ria.ru/20250604/evrokomissiya-2020892437.html

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