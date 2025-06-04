https://ria.ru/20250604/papa-2020965240.html
Папа Римский высказался за продолжение диалога с РПЦ
Папа Римский высказался за продолжение диалога с РПЦ - РИА Новости, 04.06.2025
Папа Римский высказался за продолжение диалога с РПЦ
Папа Римский Лев XIV в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным высказался за продолжение диалога с РПЦ, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T20:28:00+03:00
2025-06-04T20:28:00+03:00
2025-06-04T20:28:00+03:00
религия
россия
владимир путин
русская православная церковь
папа римский
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным высказался за продолжение диалога с РПЦ, сообщила пресс-служба Кремля. Разговор президента РФ с папой Римским состоялся в среду вечером. "Понтифик высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250604/putin-2020965111.html
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россия, владимир путин, русская православная церковь, папа римский
Религия, Россия, Владимир Путин, Русская православная церковь, Папа Римский
Папа Римский высказался за продолжение диалога с РПЦ
Папа Римский в ходе разговора с Путиным высказался за продолжение диалога с РПЦ