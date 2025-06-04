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Комика Останина* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 04.06.2025
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15:02 04.06.2025 (обновлено: 15:21 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/ostanin-2020868784.html
Комика Останина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Комика Останина* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 04.06.2025
Комика Останина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Комик Артемий Останин*, арестованный по делу о разжигании ненависти, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:02:00+03:00
2025-06-04T15:21:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
артемий останин*
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Комик Артемий Останин*, арестованный по делу о разжигании ненависти, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Останин* Артемий Романович, 18.03.1996 года рождения, город Ейск Краснодарского края", - говорится в перечне.Останина* арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин* был "подвергнут избиению", получил травмы.По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый "в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность". На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление.Останину* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.Его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости о том, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250523/lazareva-2018704937.html
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия, артемий останин*
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия, Артемий Останин*
Комика Останина* внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес комика Останина в перечень террористов и экстремистов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАртемий Останин* в суде
Артемий Останин* в суде - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Артемий Останин* в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Комик Артемий Останин*, арестованный по делу о разжигании ненависти, внесен в список террористов и экстремистов, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица... Останин* Артемий Романович, 18.03.1996 года рождения, город Ейск Краснодарского края", - говорится в перечне.
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Останина* арестовали в марте. Он и его защита просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания Останин* был "подвергнут избиению", получил травмы.
По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый "в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность". На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление.
Останину* предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
Его адвокат Вероника Полякова сообщала РИА Новости о том, что стендап-комик не признает вину по делу о разжигании ненависти.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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РоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ПроисшествияАртемий Останин*
 
 
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