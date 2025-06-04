https://ria.ru/20250604/oruzhie-2020873574.html

Писториус рассказал об оружии, произведенном на Украине при помощи Берлина

Писториус рассказал об оружии, произведенном на Украине при помощи Берлина - РИА Новости, 04.06.2025

Писториус рассказал об оружии, произведенном на Украине при помощи Берлина

ВСУ скоро получат первое дальнобойное оружие, "произведенное на Украине" при помощи Берлина, утверждает министр обороны ФРГ Борис Писториус, его речь... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T15:30:00+03:00

2025-06-04T15:30:00+03:00

2025-06-04T16:38:00+03:00

германия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

украина

брюссель

борис писториус

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фридрих мерц

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БЕРЛИН, 4 июн — РИА Новости. ВСУ скоро получат первое дальнобойное оружие, "произведенное на Украине" при помощи Берлина, утверждает министр обороны ФРГ Борис Писториус, его речь транслировали на сайте НАТО."Уже в этом году может быть произведено значительное количество дальнобойного вооружения. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель", — сказал он в преддверии заседания глав Минобороны стран — членов блока в Брюсселе.Писториус добавил, что будет убеждать коллег по альянсу поделиться с Украиной системами Patriot.В конце мая Министерство обороны ФРГ заявило, что Берлин и Киев подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине. Также сообщалось о выделении около пяти миллиардов евро на помощь ВСУ и поставке систем ПВО и боекомплекта к ним. Точные данные о них и суммах контрактов не назывались.Эскалация со стороны БерлинаНа прошлой неделе канцлер ФРГ Фридрих Мерц допустил поставки ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus. При этом он напомнил, что обучение украинских военных обращению с ними "может занять долгое время".Незадолго до этого он сообщил, что Берлин вслед за Лондоном, Парижем и Вашингтоном снял все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Позднее политик уточнил, что все ограничения отменили еще несколько месяцев назад. При этом вице-канцлер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль утверждает, что Берлин не менял позиции по поставкам киевскому режиму.Позиция РоссииОфициальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Фридриха Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250601/taurus-2019959487.html

https://ria.ru/20250528/lavrov-2019621021.html

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019760011.html

https://ria.ru/20250528/germaniya-2019647147.html

германия

украина

брюссель

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