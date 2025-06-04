https://ria.ru/20250604/opk-2020789545.html

Правительство продлило срок реализации госпрограммы по развитию ОПК

Правительство продлило срок реализации госпрограммы по развитию ОПК - РИА Новости, 04.06.2025

Правительство продлило срок реализации госпрограммы по развитию ОПК

Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:05:00+03:00

2025-06-04T09:05:00+03:00

2025-06-04T09:05:00+03:00

михаил мишустин

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года", - говорится в сообщении. Как уточнили в кабмине, продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков её реализации со сроками реализации государственной программы вооружения, разрабатываемой по поручению президента РФ Владимира Путина на новый 10-летний период. Основная цель программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" – динамичное развитие научно-технического, производственно-технологического, кадрового и интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также наращивание и реализация его конкурентных преимуществ.

https://ria.ru/20250523/putin-2018751092.html

https://ria.ru/20250217/opk-1999753810.html

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михаил мишустин, россия, владимир путин, общество