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Правительство продлило срок реализации госпрограммы по развитию ОПК - РИА Новости, 04.06.2025
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09:05 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/opk-2020789545.html
Правительство продлило срок реализации госпрограммы по развитию ОПК
Правительство продлило срок реализации госпрограммы по развитию ОПК - РИА Новости, 04.06.2025
Правительство продлило срок реализации госпрограммы по развитию ОПК
Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T09:05:00+03:00
2025-06-04T09:05:00+03:00
михаил мишустин
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года", - говорится в сообщении. Как уточнили в кабмине, продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков её реализации со сроками реализации государственной программы вооружения, разрабатываемой по поручению президента РФ Владимира Путина на новый 10-летний период. Основная цель программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" – динамичное развитие научно-технического, производственно-технологического, кадрового и интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также наращивание и реализация его конкурентных преимуществ.
https://ria.ru/20250523/putin-2018751092.html
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михаил мишустин, россия, владимир путин, общество
Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин, Общество
Правительство продлило срок реализации госпрограммы по развитию ОПК

Правительство продлило срок реализации госпрограммы по развитию ОПК до 2036 года

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Правительство РФ продлило срок реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о продлении срока реализации государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" до 2036 года", - говорится в сообщении.
Путин о работе оборонно-промышленного комплекса - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Путин назвал основную задачу российского ОПК
23 мая, 18:23
Как уточнили в кабмине, продление программы связано с необходимостью синхронизации сроков её реализации со сроками реализации государственной программы вооружения, разрабатываемой по поручению президента РФ Владимира Путина на новый 10-летний период.
Основная цель программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" – динамичное развитие научно-технического, производственно-технологического, кадрового и интеллектуального потенциала оборонно-промышленного комплекса России, а также наращивание и реализация его конкурентных преимуществ.
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Михаил МишустинРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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