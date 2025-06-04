https://ria.ru/20250604/oon-2020981436.html

Россию избрали в один из ключевых органов ООН

Россию избрали в один из ключевых органов ООН - РИА Новости, 04.06.2025

Россию избрали в один из ключевых органов ООН

Россия получила место в одном из ключевых органов ООН на 2026-2028 годы – Экономическом и Социальном Совете, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T23:21:00+03:00

2025-06-04T23:21:00+03:00

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ООН, 4 июн – РИА Новости. Россия получила место в одном из ключевых органов ООН на 2026-2028 годы – Экономическом и Социальном Совете, передает корреспондент РИА Новости.ЭКОСОС – один из ключевых органов ООН, отвечающих за международное сотрудничество в экономической и социальной сферах. В Совете 54 страны, избираемые на три года.Для избрания требовалось большинство в две трети голосов, выборы проходили тайно. РФ же избиралась в совет от группы восточноевропейских стран наряду с Хорватией, Белоруссией, Северной Македонией и Украиной, всего было три места.Из вышеуказанных стран в ЭКОСОС вошли поддерживаемая западными странами Украина и Хорватия. Белоруссия и Северная Македония не прошли. РФ была избрана во втором туре.В состав Совета также войдут Туркменистан, КНР, Турция, Индия, Мозамбик, Финляндия и другие. Избранные страны войдут в состав ЭКОСОС 1 января 2026 года. Помимо прочих, избирались Чад, Норвегия, Перу, Эквадор и другие.Отдельным голосованием в состав Совета вошли и США – на этом месте они сменили Италию. Срок полномочий Вашингтона истечет в 2027 году.

https://ria.ru/20250602/berbok-2020565952.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018767386.html

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в мире, россия, хорватия, белоруссия, оон