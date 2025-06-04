https://ria.ru/20250604/oon-2020960788.html

ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа

ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025

ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа

ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T19:54:00+03:00

2025-06-04T19:54:00+03:00

2025-06-04T20:01:00+03:00

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ООН, 4 июн – РИА Новости. ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости."Мы приветствуем любой диалог между мировыми лидерами, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250604/putin-2020960256.html

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