https://ria.ru/20250604/oon-2020960788.html
ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа
ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа - РИА Новости, 04.06.2025
ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа
ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T19:54:00+03:00
2025-06-04T19:54:00+03:00
2025-06-04T20:01:00+03:00
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ООН, 4 июн – РИА Новости. ООН приветствует телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на вопрос РИА Новости."Мы приветствуем любой диалог между мировыми лидерами, особенно между двумя постоянными членами Совета Безопасности", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250604/putin-2020960256.html
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оон, в мире, стефан дюжаррик, россия, украина
ООН, В мире, Стефан Дюжаррик, Россия, Украина
ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа
Генсек Дюжаррик: ООН приветствует телефонный разговор Путина и Трампа