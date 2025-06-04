https://ria.ru/20250604/oon-2020764395.html

В СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе

В СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 04.06.2025

В СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе

Десять непостоянных членов Совета Безопасности ООН подготовили проект резолюции с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном прекращения огня в Газе", РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T00:50:00+03:00

2025-06-04T00:50:00+03:00

2025-06-04T00:50:00+03:00

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ООН, 4 июн – РИА Новости. Десять непостоянных членов Совета Безопасности ООН подготовили проект резолюции с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном прекращения огня в Газе", следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Совет Безопасности... требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе, соблюдаемого всеми сторонами", – говорится в тексте документа. Также проектом резолюции непостоянные члены СБ "напоминают" о своем требовании об освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Помимо прочего, в документе содержится требование о "немедленном и безусловном" снятии "всех ограничений" на ввоз гуманитарной помощи в анклав, а также ее безопасного и беспрепятственного распределения, в том числе ООН. В миссии Словении при ООН в свою очередь сообщили журналистам, что голосование по соответствующей резолюции запрошено на среду, 4 июня. В свою очередь источник в ООН сообщил РИА Новости, что голосование пройдет в среду, в 16.00 времени Нью-Йорка (23.00 мск). Непостоянные члены Совбеза ООН ранее уже пытались потребовать прекращение огня и освобождение заложников – последний проект резолюции об этом заветировали США в ноябре минувшего года.

https://ria.ru/20250531/khamas-2020196070.html

https://ria.ru/20250526/gaza-2019132537.html

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Дарья Буймова

в мире, словения, нью-йорк (город), сша, оон, хамас, совет безопасности оон