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В СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 04.06.2025
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00:50 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/oon-2020764395.html
В СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе
В СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 04.06.2025
В СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе
Десять непостоянных членов Совета Безопасности ООН подготовили проект резолюции с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном прекращения огня в Газе", РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T00:50:00+03:00
2025-06-04T00:50:00+03:00
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ООН, 4 июн – РИА Новости. Десять непостоянных членов Совета Безопасности ООН подготовили проект резолюции с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном прекращения огня в Газе", следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости. "Совет Безопасности... требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе, соблюдаемого всеми сторонами", – говорится в тексте документа. Также проектом резолюции непостоянные члены СБ "напоминают" о своем требовании об освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС. Помимо прочего, в документе содержится требование о "немедленном и безусловном" снятии "всех ограничений" на ввоз гуманитарной помощи в анклав, а также ее безопасного и беспрепятственного распределения, в том числе ООН. В миссии Словении при ООН в свою очередь сообщили журналистам, что голосование по соответствующей резолюции запрошено на среду, 4 июня. В свою очередь источник в ООН сообщил РИА Новости, что голосование пройдет в среду, в 16.00 времени Нью-Йорка (23.00 мск). Непостоянные члены Совбеза ООН ранее уже пытались потребовать прекращение огня и освобождение заложников – последний проект резолюции об этом заветировали США в ноябре минувшего года.
https://ria.ru/20250531/khamas-2020196070.html
https://ria.ru/20250526/gaza-2019132537.html
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в мире, словения, нью-йорк (город), сша, оон, хамас, совет безопасности оон
В мире, Словения, Нью-Йорк (город), США, ООН, ХАМАС, Совет Безопасности ООН
В СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе

Непостоянные члены СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 4 июн – РИА Новости. Десять непостоянных членов Совета Безопасности ООН подготовили проект резолюции с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном прекращения огня в Газе", следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Совет Безопасности... требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе, соблюдаемого всеми сторонами", – говорится в тексте документа.
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Также проектом резолюции непостоянные члены СБ "напоминают" о своем требовании об освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС.
Помимо прочего, в документе содержится требование о "немедленном и безусловном" снятии "всех ограничений" на ввоз гуманитарной помощи в анклав, а также ее безопасного и беспрепятственного распределения, в том числе ООН.
В миссии Словении при ООН в свою очередь сообщили журналистам, что голосование по соответствующей резолюции запрошено на среду, 4 июня.
В свою очередь источник в ООН сообщил РИА Новости, что голосование пройдет в среду, в 16.00 времени Нью-Йорка (23.00 мск).
Непостоянные члены Совбеза ООН ранее уже пытались потребовать прекращение огня и освобождение заложников – последний проект резолюции об этом заветировали США в ноябре минувшего года.
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