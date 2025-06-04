В СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе
Непостоянные члены СБ ООН подготовили проект резолюции о прекращении огня в Газе
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 4 июн – РИА Новости. Десять непостоянных членов Совета Безопасности ООН подготовили проект резолюции с требованием о "немедленном, безусловном и постоянном прекращения огня в Газе", следует из документа, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Совет Безопасности... требует немедленного, безусловного и постоянного прекращения огня в Газе, соблюдаемого всеми сторонами", – говорится в тексте документа.
Также проектом резолюции непостоянные члены СБ "напоминают" о своем требовании об освобождении всех заложников, удерживаемых ХАМАС.
Помимо прочего, в документе содержится требование о "немедленном и безусловном" снятии "всех ограничений" на ввоз гуманитарной помощи в анклав, а также ее безопасного и беспрепятственного распределения, в том числе ООН.
В миссии Словении при ООН в свою очередь сообщили журналистам, что голосование по соответствующей резолюции запрошено на среду, 4 июня.
В свою очередь источник в ООН сообщил РИА Новости, что голосование пройдет в среду, в 16.00 времени Нью-Йорка (23.00 мск).
Непостоянные члены Совбеза ООН ранее уже пытались потребовать прекращение огня и освобождение заложников – последний проект резолюции об этом заветировали США в ноябре минувшего года.