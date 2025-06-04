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Исследование: 41 процент россиян отменят поездку при проблемах с визой - РИА Новости, 04.06.2025
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Туризм
 
08:53 04.06.2025
https://ria.ru/20250604/onlinetours-2020788123.html
Исследование: 41 процент россиян отменят поездку при проблемах с визой
Исследование: 41 процент россиян отменят поездку при проблемах с визой - РИА Новости, 04.06.2025
Исследование: 41 процент россиян отменят поездку при проблемах с визой
Порядка 41% российских туристов готовы отказаться от путешествия, если визовый процесс окажется слишком сложным, чаще всего нестоящими хлопот путешественники... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T08:53:00+03:00
2025-06-04T08:53:00+03:00
туризм
россия
великобритания
сша
шенгенская зона
общество
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Порядка 41% российских туристов готовы отказаться от путешествия, если визовый процесс окажется слишком сложным, чаще всего нестоящими хлопот путешественники называют страны шенгенской зоны, говорится в исследовании агрегатора туров Onlinetours, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Уточняется, исследование проводилось по всей России среди 5000 мужчин и женщин от 18 до 55 лет. "41% опрошенных признались: если визовый процесс окажется слишком сложным, они просто откажутся от поездки. Особенно это касается стран Шенгенской зоны (35%), США (27%) и Великобритании (19%) — именно эти направления чаще всего называют "нестоящими" хлопот. Остальные все же не готовы жертвовать своими планами и будут бороться за разрешение на въезд", - рассказали в сервисе. По данным исследования, 63% опрошенных хотя бы раз получали визу, но каждый пятый сталкивался с отказом. "Чаще всего причиной становились недостаточный доход (18%) или ошибки в документах (15%), реже — отсутствие брони отеля (12%) или подозрения в нелегальной миграции (10%)", - говорится в сообщении. "Каждый третий россиянин оценивает процесс получения визы как сложный, некоторые (20%) даже как очень сложный, и только 17% считают его легким. Больше половины путешественников (52%) готовятся к визовому собеседованию и сбору документов самостоятельно, 24% предпочитают доверить это турагентствам, а каждый десятый обращается к специалистам", - добавили исследователи. В сервисе также выяснили, что 38% респондентов считают, что визу можно оформить за две–четыре недели, а четверть планирует уложиться в одну–две недели, 18% готовы ждать больше месяца и лишь 8% верят, что справятся менее чем за неделю.
https://ria.ru/20250531/ekspert-2020128450.html
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россия, великобритания, сша, шенгенская зона, общество
Туризм, Россия, Великобритания, США, Шенгенская зона, Общество
Исследование: 41 процент россиян отменят поездку при проблемах с визой

Onlinetours: 41% россиян готовы отказаться от поездки из-за проблем с визой

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина поднимается в зону вылета
Мужчина поднимается в зону вылета - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина поднимается в зону вылета. Архивное фото
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Порядка 41% российских туристов готовы отказаться от путешествия, если визовый процесс окажется слишком сложным, чаще всего нестоящими хлопот путешественники называют страны шенгенской зоны, говорится в исследовании агрегатора туров Onlinetours, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Уточняется, исследование проводилось по всей России среди 5000 мужчин и женщин от 18 до 55 лет. "41% опрошенных признались: если визовый процесс окажется слишком сложным, они просто откажутся от поездки. Особенно это касается стран Шенгенской зоны (35%), США (27%) и Великобритании (19%) — именно эти направления чаще всего называют "нестоящими" хлопот. Остальные все же не готовы жертвовать своими планами и будут бороться за разрешение на въезд", - рассказали в сервисе.
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По данным исследования, 63% опрошенных хотя бы раз получали визу, но каждый пятый сталкивался с отказом. "Чаще всего причиной становились недостаточный доход (18%) или ошибки в документах (15%), реже — отсутствие брони отеля (12%) или подозрения в нелегальной миграции (10%)", - говорится в сообщении.
"Каждый третий россиянин оценивает процесс получения визы как сложный, некоторые (20%) даже как очень сложный, и только 17% считают его легким. Больше половины путешественников (52%) готовятся к визовому собеседованию и сбору документов самостоятельно, 24% предпочитают доверить это турагентствам, а каждый десятый обращается к специалистам", - добавили исследователи.
В сервисе также выяснили, что 38% респондентов считают, что визу можно оформить за две–четыре недели, а четверть планирует уложиться в одну–две недели, 18% готовы ждать больше месяца и лишь 8% верят, что справятся менее чем за неделю.
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