https://ria.ru/20250604/onlayn-monitoring-2020637109.html

Сеченовка и "Билайн" запустили онлайн-мониторинг пациентов c помощью ИИ

Сеченовка и "Билайн" запустили онлайн-мониторинг пациентов c помощью ИИ - РИА Новости, 04.06.2025

Сеченовка и "Билайн" запустили онлайн-мониторинг пациентов c помощью ИИ

Сеченовский университет и команда по работе с большими данными и ИИ "Билайна" ("Билайн" Big Data & AI) начали пилот по дистанционному мониторингу пациентов с... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T10:00:00+03:00

2025-06-04T10:00:00+03:00

2025-06-04T10:30:00+03:00

билайн

медицина

искусственный интеллект (ии)

вымпелком

первый мгму имени сеченова

здоровье - общество

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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Сеченовский университет и команда по работе с большими данными и ИИ "Билайна" ("Билайн" Big Data & AI) начали пилот по дистанционному мониторингу пациентов с хроническими заболеваниями, сообщает пресс-служба оператора.Проект реализуется с помощью речевых технологий и ИИ, а участниками исследования стали 500 пациентов Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Сеченовского университета.Первый месяц после выписки из стационара считается критически важным для пациентов с хроническими заболеваниями. В этот период часто возрастает вероятность развития осложнений, поэтому постоянное наблюдение за состоянием пациента становится крайне важным для своевременной коррекции терапии и предотвращения повторной госпитализации. Но на практике часто между выпиской и амбулаторными визитами возникают "слепые зоны", когда состояние пациента не отслеживается.Команда "Билайна" вместе с врачами из Сеченовского университета разработали метод дистанционного мониторинга с применением виртуального оператора. Инструмент позволяет автоматически собирать данные от пациента о его состоянии и наладить коммуникацию "пациент-врач" в удобном формате после выписки из стационара. Голосовой помощник задает вопросы и фиксирует ответы пациента, а при выявлении тревожных симптомов — инициирует дополнительные уточнения и передает полученные данные медицинскому работнику."Развитие технологий позволяет повышать доступность медицинской помощи и улучшать взаимодействие с системой здравоохранения. Стартовавший эксперимент призван не только организовать непрерывный мониторинг состояния здоровья пациента, но и сделать это в удобном формате для врача и пациента. Разработка решения — это важный шаг навстречу экосистеме здравоохранения, где пациенты могут выбирать удобный способ передачи данных и получить помощь вне зависимости от уровня цифровой грамотности или наличия интернета", — приводит пресс-служба слова директора по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайна" Константина Романова.Врачами разработаны пять панелей мониторинга для групп пациентов с разными заболеваниями: хронической сердечной недостаточностью, артериальной гипертензией, онкологией (между курсами полихимиотерапии), травматологией (послеоперационный период) и сахарным диабетом. Участникам клинического исследования, выразившим согласие на обработку персональных данных, каждый день на протяжении месяца поступает звонок от голосового помощника."Цель проекта – снижение количества повторных госпитализаций пациентов, а также изучение возможности предотвращения осложнений на фоне удаленной коррекции терапии. Голосовой помощник поможет оказывать пациентам одинаково качественную медицинскую помощь вне зависимости от уровня их цифровой грамотности, также его работа не зависит от наличия интернета. Кроме того, удаленное наблюдение вовлекает пациентов в самоконтроль, что согласно исследованиям, значительно улучшает прогноз течения заболевания", — приводит пресс-служба слова директора Клиники госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Сеченовского университета Юрия Беленкова.Виртуальный оператор задает пациенту вопросы о самочувствии, возможных симптомах и просит назвать показатели артериального давления, уровня сахара в крови и другие. Кроме этого, у пациента есть возможность задать врачу открытый вопрос о том, что его беспокоит, ответ врача будет озвучен роботом при следующем звонке. Также голосовой помощник напоминает пациенту о необходимости приема лекарственных препаратов.Все ответы фиксируются в BI-системе, транскрибируются с помощью ИИ и автоматически передаются в интерфейс врача в медицинской информационной системе. Если показатели пациента отклоняются от нормы, система подсвечивает их для врача красным или желтым цветом. Дальше при необходимости врач связывается с пациентом по телефону и озвучивает дальнейшие действия: нужно ли пациенту скорректировать терапию, прийти на прием или вызвать скорую помощь.В планах проекта подключение к участию в исследовании пациентов с другими хроническими неинфекционными заболеваниями и состояниями, требующими наблюдения, а также расширение удаленного наблюдения путем увеличения числа каналов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

билайн, медицина, искусственный интеллект (ии), вымпелком, первый мгму имени сеченова, здоровье - общество