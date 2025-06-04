https://ria.ru/20250604/oge-2020935106.html

Баллы онлайн: как проверить результаты ОГЭ

Результаты ОГЭ 2025: когда и где посмотреть по паспортным данным

Баллы онлайн: как проверить результаты ОГЭ

Июнь — горячая пора для выпускников 9-х классов, которым предстоит сдавать обязательный государственный экзамен по математике, истории и другим предметам. Где... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:15:00+03:00

2025-06-04T18:15:00+03:00

2025-06-04T18:15:00+03:00

основной государственный экзамен (огэ)

образование

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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Июнь — горячая пора для выпускников 9-х классов, которым предстоит сдавать обязательный государственный экзамен по математике, истории и другим предметам. Где посмотреть результаты ОГЭ, когда и на каких региональных сервисах можно смотреть баллы в различных областях — в материале РИА Новости.Результаты ОГЭОжидание баллов по результатам обязательного государственного экзамена — порой ничуть не менее (а то и более) волнительный период, чем сама сдача ОГЭ. Ведь экзамен не только послужит основанием для получения школьного аттестата, но также может повлиять на выставленные в нем оценки. А в некоторых регионах (например, в столице, в Санкт-Петербурге и в Липецкой области) еще и на поступление в десятый класс или колледж.После проверки выполненных заданий каждый школьник получит определенное количество баллов, которые затем переведут в привычную для школьников отметку по пятибалльной шкале. Рекомендации по преобразованию суммы таких первичных баллов в “тройки”, “четверки” и “пятерки” (или же в неудовлетворительную оценку) на текущий 2025 год содержатся в тексте письма Рособрнадзора от 13 марта 2025 года.График публикации результатовКак правило, на проверку результатов ОГЭ отводится не более десяти календарных дней. Еще один день может потребоваться для утверждения результатов, и еще один день на то, чтобы передать эти результаты в образовательную организацию или представителям органов местного самоуправления. Но фактически результаты экзаменов вполне могут быть опубликованы и раньше срока.Досрочный этапДосрочный период предназначен для учеников, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не смогли пройти аттестацию в основной период. В 2025 году он прошел с 22 апреля по 17 мая.Основной этапБольшая часть девятиклассников сдают экзамен по обязательным и выбранным самостоятельно предметам именно в этот период, который в текущем году стартовал в конце мая и продолжается в течение первого летнего месяца.В рамках основного периода также предусмотрены дни для пересдачи экзаменов.Дополнительный этапЕсли школьник получил две или даже больше неудовлетворительных оценок по результатам ОГЭ, по уважительной причине не смог сдать экзамен в основной период (даже в резервные дни) либо результаты его работы были аннулированы, у него есть возможность сдать госэкзамен в рамках дополнительного этапа в сентябре.Резервные дни данного периода пройдут по следующему расписанию:Где и как узнать результатыСуществует несколько основных способов узнать результаты ОГЭ. Среди них:В отдельных регионах могут быть и другие ресурсы для получения информации. Например, жители столицы могут все узнать на официальном сайте мэра Москвы.АпелляцияАпелляцию по результатам проведенного ОГЭ можно подать в двух случаях:Куда обращатьсяВ первом случае, если школьник хочет сообщить о нарушении порядка проведения экзамена, ему необходимо запросить соответствующий бланк апелляции у организаторов ОГЭ (лучше в двух экземплярах, чтобы оставить один себе). Заполненный документ необходимо передать уполномоченному члену государственной экзаменационной комиссии.Если же экзаменуемый не согласен с теми баллами, что были выставлены ему по результатам экзамена, ему необходимо обратиться к руководству своей образовательной организации либо непосредственно в региональную апелляционную комиссию, заполнив соответствующий бланк. Такая жалоба также подается в письменной форме и обязательно в двух экземплярах: один из них принимает конфликтная комиссия (либо представитель школы, который после передаст документ в ту же комиссию), второй остается у ученика.Московские школьники могут подать апелляцию электронно, при помощи специального раздела на портале мэра. Здесь же есть возможность сформировать заявление, которое после следует распечатать и сохранить. Апелляцию на результаты ОГЭ нужно подать не позднее двух рабочих дней после официального объявления оценок по конкретному предмету.Сроки подачиАпелляцию о нарушении порядка проведения экзамена необходимо подать сразу после окончания экзамена, не покидая пределов пункта его проведения. Ответ должен прийти в течение двух рабочих дней с момента подачи соответствующего документа. В случае положительного решение результаты экзамена будут аннулированы и назначена новая дата и место экзамена.Апелляция о несогласии с полученными за экзамен баллами подается в течение двух дней после того, как были получены оценки, а рассматривается она в течение четырех рабочих дней. В случае отрицательного результата баллы останутся прежними, в противоположном случае их количество может быть как увеличено, так и уменьшено.Мнение преподавателей“Апелляция — это серьезный шаг, и прибегать к ней стоит только при наличии веских оснований. Если во время экзамена были серьезные нарушения (например, не провели инструктаж, произошел сбой в работе оборудования или в самой аудитории было шумно) тогда нужно действовать сразу. Апелляцию в таком случае подают непосредственно после экзамена, не выходя из пункта проведения”, — заявила Екатерина Курдюкова, руководитель методического департамента Всероссийского проекта "Непрерывная система развития навыков цифровой экономики для учащихся образовательных организаций субъектов России.“А вот если речь идет о баллах, с которыми вы не согласны, лучше не торопиться. У вас есть два рабочих дня после объявления результатов, поэтому спокойно разберите свои ответы с преподавателем или репетитором, чтобы понять, есть ли реальные основания для апелляции. Если основания есть — подавайте заявление”, — дополнила эксперт.“Если бы меня спросили совета относительно процедуры сдачи ОГЭ, то я бы советовал относится к ней процедуре как к некоторому этапу взросления и самостоятельности, а не как к стрессу или катастрофе. Тем более, что расписание экзаменов всегда предусматривает еще один шанс для обучающихся на любом этапе, - говоритАлексей Четверов, учитель информатики ГБОУ Школа №1520 имени Капцовых, методист Всероссийского проекта "Непрерывная система развития навыков цифровой экономики для учащихся образовательных организаций субъектов России" утверждает, что сегодня создана достаточно четкая и открытая система проведения выпускных экзаменов в основной и средней школе, с применением современных ИКТ-технологий.“Это позволяет не только получить доступ к демонстрационным вариантам, требованиям и регламентам в любое время дня и ночи, но и своевременно узнать результат и оперативно среагировать в случае спорных моментов. Процедура апелляции сегодня это не банальная формальность, а настоящий диалог между выпускником, экспертом и системой образования. У ученика и родителя всегда есть возможность защитить свою точку зрения и экзамен уже не является стрессовой ситуацией, а становится объективным инструментом оценки знаний”, — заявил Четверов.

https://ria.ru/20250402/1571389671.html

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основной государственный экзамен (огэ), образование