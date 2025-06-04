Баллы онлайн: как проверить результаты ОГЭ

С приходом лета для выпускников 9-х классов начинается горячая пора. Ведь им необходимо сдать ряд обязательных государственных экзаменов по нескольким предметам: математике, истории и другим. Как проверить результаты ОГЭ в 2026 году онлайн, в какие сроки они публикуются и когда проходят досрочный, основной и дополнительный этапы экзаменов, где и как смотреть оценки на региональных сайтах и в личном кабинете для аттестата — в материале РИА Новости.

Ожидание результатов обязательного государственного экзамена — ничуть не менее (а то и более) волнительный период, чем непосредственно сама сдача ОГЭ. Ведь экзамен не только послужит основанием для получения школьного аттестата, но также может повлиять на выставленные в нем оценки. А в некоторых регионах страны он учитывается и при поступлении в десятый класс или колледж.

« “Результаты ОГЭ помогают оценить уровень знаний учащихся (насколько хорошо они усвоили учебный материал за весь период обучения), определить их дальнейший путь (на основе результатов у ребят есть возможность выбрать профильные классы, колледжи или другие образовательные учреждения), а также подготовиться к ЕГЭ”, — говорит преподаватель биологии и эксперт образовательного маркетплейса “Инфоурок” Максим Ададуров.

Сроки обработки бланков

Как правило, проверка результатов проведенного экзамена занимает не более 10 календарных дней, но может продолжаться и пару недель. Еще несколько дней потребуются на то, чтобы утвердить полученные результаты и направить их в нужное учебное учреждение.

Как рассчитываются баллы

После проверки выполненных заданий каждый школьник получит определенное количество баллов, которые затем переведут в привычную для школьников отметку по пятибалльной шкале.

Рекомендации по преобразованию суммы таких первичных баллов в “тройки”, “четверки” и “пятерки” (или же в неудовлетворительную оценку) на текущий 2026 год содержатся в тексте письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 февраля 2026 г. № 02-20.

Так, по наиболее свежим данным для получения неудовлетворительной оценки по русскому языку школьники нужно набрать менее 15 баллов, “тройку” поставят, если число набранных баллов попадает в диапазон от 15 до 25, а претендующим на отметку “хорошо” придется постараться и набрать от 26 до 32 баллов (при этом никак не менее 6 баллов должны поставить за грамотность. Оценке “5” соответствует диапазон 33-37 баллов (из них не менее 9 баллов за грамотность).

А вот по математике оценки выставляются следующим образом:

"2" — до 7 баллов;

"3" — 8-14 баллов;

"4" — 15-21 баллов;

"5" — от 22 до 31 баллов. В данном случае также предъявляются особые требования к количеству баллов, которые необходимо получить по геометрии.

График публикации результатов

В среднем проверка работ российских школьников занимает две недели, однако этот период вполне может оказаться чуть больше или, наоборот, чуть короче.

Досрочный этап

Досрочный период предназначен для учеников, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не смогли пройти аттестацию в основной период. В 2026 году сдавать необходимые экзамены в рамках этого досрочного этапа они будут с 21 апреля по 18 мая.

По словам Максима Ададурова, таблица примерных сроков готовности результатов в этот период выглядит следующим образом:

Дата Предмет Результаты 21 апреля Математика 29 апреля 24 апреля Русский язык 5 мая 28 апреля Литература, информатика, обществознание, химия 6 мая 6 мая Биология, география, иностранные языки, история, физика 14 мая

Для тех, кто в указанные дни не смог попасть на экзамен по уважительной причине, предусмотрены так называемые резервные дни. Для них аналогичная таблица выглядит следующим образом:

Дата Предмет Результаты 12 мая Математика 19 мая 13 мая Обществознание, химия, литература, информатика 20 мая 14 мая История, физика, биология, география, иностранные языки 21 мая 15 мая Русский язык 22 мая 18 мая Все предметы 27 мая

Основной этап

Для большей части выпускников 9 классов экзамены по обязательным, а также по самостоятельно выбранным предметам пройдут в дни основного периода. В 2026 году данный этап (вместе с резервными днями, которые позволят сдать экзамен даже тем ребятам, кто ранее отсутствовал по уважительной причине) будет длиться с начала лета до 6 июля.

Таблица основного этапа с примерным сроком получения результатов выглядит следующим образом:

Дата Предмет Результаты 2 июня Математика 16 июня 5 июня Все предметы (за исключением математики и русского языка) 18 июня 6 июня Иностранные языки, информатика 19 июня 9 июня Русский язык 23 июня 16 и 19 июня Все предметы (за исключением русского языка и математики) 30 июня, 2 июля

В рамках основного периода также предусмотрены дни для пересдачи экзаменов. Для школьников, которые будут сдавать экзамены в дни резерва, аналогичная таблица выглядит так:

Дата Предмет Результаты 29 июня Математика 8 июля 2 июля Русский язык 10 июля 3 и 6 июля Все предметы (за исключением русского языка и математики) 11 и 15 июля соответственно

Дополнительный этап

Далеко не всегда школьникам удается успешно сдать экзамены с первого раза. Если он получил две или даже больше неудовлетворительных оценок по результатам ОГЭ, у него есть возможность сдать госэкзамен в рамках дополнительного этапа в сентябре. Дополнительный осенний этап также предназначен для школьников, которые в основной период не могли присутствовать на экзаменах по уважительной причине либо их результаты были аннулированы.

Как бы то ни было, расписание экзаменов и получения результатов для дополнительного этапа выглядит следующим образом:

Дата Предмет Результаты 3 сентября Математика 11 сентября 7 сентября Русский язык 16 сентября 10 сентября История, биология, география, физика 18 сентября 14 сентября Химия, литература, обществознание, информатика, иностранные языки 23 сентября

На данном этапе также предусмотрены резервные дни, которые пройдут по следующему расписанию:

Дата Предмет Результаты 21 сентября Русский язык 30 сентября 22 сентября Математика 28 сентября 23 и 24 сентября Все предметы (исключение — математика и русский язык) 1 и 2 октября 25 сентября Все предметы 3 октября

Где и как узнать результаты

После того, как все экзамены остались позади, и сами школьники, и их родители начинают с нетерпением ждать результатов. Узнать, какое количество баллов удалось набрать на ОГЭ по тому или иному предмету, можно несколькими способами. Существует несколько основных способов узнать результаты ОГЭ, сделать это можно как лично, так и онлайн.

Онлайн-сервисы

Специализированного онлайн-сервиса для проверки результатов ОГЭ не предусмотрено, но россияне могут получить эту информацию на нескольких федеральных или региональных порталах. Например, через личный кабинет на на портале государственных услуг (если данный сервис доступен в нужном регионе).

Для этого, по словам Максима Ададурова, необходимо зайти в свою учетную запись на сайте Госуслуг (либо зарегистрироваться, если ранее гражданин им не пользовался), найдите соответствующий раздел, посвященный образованию либо конкретно результатам экзаменов, выбрать там функцию "Результаты ОГЭ", а затем — ввести необходимые данные (например, ФИО, дату рождения и номер экзамена). После этого появится возможность ознакомиться с результатами.

Также россияне могут проверить результаты на сайте регионального центра обработки информации (РЦОИ) или регионального центра мониторинга качества образования (РЦМКО). Для этого им, по словам эксперта, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

найти сайт своего регионального или методического центра (это, к примеру, можно сделать через портал регионального Министерства образования);

на главной странице найти раздел, посвященный результатам ОГЭ;

ввести ту информацию, которую запросит система (ФИО, дата рождения и т.д.) для получения доступа к результатам;

просмотреть результаты.

Еще один способ узнать количество набранных за экзамен баллов — воспользоваться сайтом органов местного самоуправления. В отдельных регионах могут быть и другие ресурсы для получения информации. Например, жители столицы могут все узнать на официальном сайте мэра Москвы.

В образовательной организации

Если гражданам удобнее обратиться за результатами экзаменов лично, они могут сделать это непосредственно в той школе, где учится ребенок (это могут сделать выпускники текущего года).

Как правило, информация о результатах ОГЭ может размещаться на соответствующих информационных стендах либо передается классным руководителям учеников.

Апелляция

Время от времени возникают ситуации, когда учащийся не согласен с итогами экзамена. Апелляцию по результатам проведенного ОГЭ можно подать в двух случаях:

если во время экзамена были замечены нарушения (например, в аудитории, где проходил экзамен, было слишком шумно, пакет с КИМ был распечатан раньше, чем положено и так далее);

если выпускник не согласен с количеством подсчитанных баллов или выставленной оценкой.

Куда обращаться

Если школьник хочет сообщить о нарушении порядка проведения экзамена, ему необходимо запросить соответствующий бланк апелляции у организаторов ОГЭ (лучше в двух экземплярах, чтобы оставить один себе). Заполненный документ необходимо сразу передать уполномоченному члену государственной экзаменационной комиссии.

Если же экзаменуемый не согласен с баллами, которые были выставлены по результатам экзамена, чаще всего он обращается к руководству образовательной организации. Жалоба также подается в письменной форме и обязательно в двух экземплярах: один из них принимает конфликтная комиссия (либо представитель школы, который после передаст документ в ту же комиссию), второй остается у ученика. Также у учащихся есть право обратиться с апелляцией непосредственно в комиссию.

Московские школьники могут подать апелляцию электронно, при помощи специального раздела на портале мэра. Здесь же есть возможность сформировать заявление, которое после следует распечатать и сохранить.

« “При этом, если школьник не достиг возраста 14 лет, апелляцию за него должны подавать родители либо законные представители”, — говорит Максим Ададуров.

Сроки подачи

Апелляцию на результаты ОГЭ нужно подать не позднее двух рабочих дней после официального объявления оценок по конкретному предмету. Если речь идет о нарушениях в процессе проведения экзамена, то апелляцию необходимо подать в тот же день.

По словам эксперта, такое заявление рассматривается в течение 4 рабочих дней, после чего комиссия может как отклонить апелляцию и оставить количество баллов неизменным, так и удовлетворить апелляцию (то есть изменить количество баллов и, соответственно, итоговую оценку школьника).

« “В некоторых регионах, например, в Москве заключение комиссии приходит в Личный кабинет выпускника на официальном портале органов власти. Через него же можно подавать апелляцию в электронном виде. Если такой возможности нет, то выпускнику оглашают результаты непосредственно в его учебном заведении и выдают документы на руки”, — добавляет Максим Ададуров.

На рассмотрение апелляция по вопросам нарушения организации экзамены отводится до 2 рабочих дней.

Электронная апелляция

Жителям некоторых регионов (например, в столице) доступна возможность направить апелляцию по ОГЭ при помощи виртуальных сервисов. Так, москвичи могут сделать это через официальный портал мэра и Правительства Москвы, предварительно зарегистрировавшись на сайте. В данном случае ученик и его родители получают возможность ознакомиться с экзаменационными материалами и отметить те задания, с оценкой которых они не согласны.

Мнение преподавателей