https://ria.ru/20250604/novosibirsk-2020795560.html

В Новосибирске задержали подозреваемых в разбойном нападении на завод

В Новосибирске задержали подозреваемых в разбойном нападении на завод - РИА Новости, 04.06.2025

В Новосибирске задержали подозреваемых в разбойном нападении на завод

Двое мужчин задержаны за разбойное нападение на завод и убийство охранника в Новосибирске, сообщает ГУМВД по области. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T09:44:00+03:00

2025-06-04T09:44:00+03:00

2025-06-04T09:44:00+03:00

происшествия

россия

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НОВОСИБИРСК, 4 июн – РИА Новости. Двое мужчин задержаны за разбойное нападение на завод и убийство охранника в Новосибирске, сообщает ГУМВД по области. "В ночь с 1 на 2 июня двое ранее знакомых жителей Новосибирска в возрасте 34 и 44 лет проникли на территорию коммерческой организации, которая расположена на улице Авиастроителей. Целью злоумышленников было хищение строительных инструментов, принадлежащих юридическому лицу", - говорится в сообщении. По данным полиции, один из предполагаемых преступников работал на заводе сварщиком и, решив похитить строительные инструменты, привлек к помощи своего ранее судимого знакомого. По данным правоохранительных органов, речь идет о местном заводе винтовых свай. "Фигуранты предполагали, что сторож, охраняющий территорию, будет в нетрезвом состоянии и не увидит факт хищения. Однако после того, как один из подозреваемых проник на территорию организации, он был замечен охранником. Мужчина нанес сотруднику охраны несколько ударов колюще-режущим предметом, от которых гражданин скончался на месте", - говорится в сообщении. Подозреваемые похитили шуруповерты, электрические перфораторы, сварочные аппараты и другие инструменты на общую сумму 1 миллион рублей. Также были похищены два автомобиля: "Газель", принадлежавшая организации, и Kia погибшего охранника. "В ходе совместного комплекса оперативно-розыскных мероприятий… указанные лица были задержаны", - сообщили в главке. Следователи СУСК РФ по Новосибирской области возбудили в отношении подозреваемых уголовное дело по пункту "з" части статьи 105 УК РФ (убийство) и пунктам "б", "в" части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). В следственном управлении уточнили, что мужчинам предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела об убийстве сторожа завода и разбойном нападении.

https://ria.ru/20250526/mvd-2019196788.html

https://ria.ru/20250514/podmoskove-2016827150.html

https://ria.ru/20250430/prestuplenie-2014323751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область