https://ria.ru/20250604/novgorod-2020822257.html
В Нижнем Новгороде прошла церемония гашения почтовой карточки ЦИПР
В Нижнем Новгороде прошла церемония гашения почтовой карточки ЦИПР - РИА Новости, 04.06.2025
В Нижнем Новгороде прошла церемония гашения почтовой карточки ЦИПР
Торжественная церемония гашения почтовой карточки, посвященной десятой юбилейной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), состоялось в... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:48:00+03:00
2025-06-04T11:48:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Торжественная церемония гашения почтовой карточки, посвященной десятой юбилейной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), состоялось в Нижнем Новгороде. Памятная карточка была погашена специально изготовленным сувенирным штемпелем с надписью "ЦИПР" и датой - 4 июня 2025 года. Оттиск поставили на карточку, после чего проштампованные карточки подписали участники церемонии памятного гашения. "Благодарю коллег за реализацию идеи. Это хороший подарок к 10-летию цифровой конференции, которая уже в шестой раз - с 2022 года - проходит в Нижнем Новгороде, на Нижегородской ярмарке", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. На памятной карточке изображена эмблема "ЦИПРа" - человекоподобный робот, а сама карточка - с эффектом дополненной реальности. Если навести на нее смартфон, можно увидеть видеоролик, сделанный к 10-летию цифровой конференции. Как рассказал РИА Новости директор управления федеральной почтовой связи Нижегородской области Сергей Дубровин, карточка выпущена тиражом 1 тысяча экземпляров. После церемонии гашения новый государственный знак почтовой оплаты вышел в почтовое обращение. Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.
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экономика, технологии, нижний новгород, нижегородская область, глеб никитин, ципр-2025
Экономика, Технологии, Нижний Новгород, Нижегородская область, Глеб Никитин, ЦИПР-2025
В Нижнем Новгороде прошла церемония гашения почтовой карточки ЦИПР
В Нижнем Новгороде прошла церемония гашения почтовой карточки, посвященной ЦИПР
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Торжественная церемония гашения почтовой карточки, посвященной десятой юбилейной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), состоялось в Нижнем Новгороде.
Памятная карточка была погашена специально изготовленным сувенирным штемпелем с надписью "ЦИПР" и датой - 4 июня 2025 года. Оттиск поставили на карточку, после чего проштампованные карточки подписали участники церемонии памятного гашения.
"Благодарю коллег за реализацию идеи. Это хороший подарок к 10-летию цифровой конференции, которая уже в шестой раз - с 2022 года - проходит в Нижнем Новгороде
, на Нижегородской ярмарке", – сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
На памятной карточке изображена эмблема "ЦИПРа" - человекоподобный робот, а сама карточка - с эффектом дополненной реальности. Если навести на нее смартфон, можно увидеть видеоролик, сделанный к 10-летию цифровой конференции. Как рассказал РИА Новости директор управления федеральной почтовой связи Нижегородской области Сергей Дубровин, карточка выпущена тиражом 1 тысяча экземпляров. После церемонии гашения новый государственный знак почтовой оплаты вышел в почтовое обращение.
Десятая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде со 2 по 5 июня. В деловых сессиях и в выставке принимают участие представители более 30 стран, в том числе крупные иностранные компании. Помимо этого, на полях "ЦИПР" состоится Глобальный цифровой форум, который станет платформой для обмена опытом и заключения взаимовыгодных партнерств между странами.