https://ria.ru/20250604/novgorod-2020819651.html

В Нижнем Новгороде запустили пилотный сервис заселения в отель по биометрии

В Нижнем Новгороде запустили пилотный сервис заселения в отель по биометрии - РИА Новости, 04.06.2025

В Нижнем Новгороде запустили пилотный сервис заселения в отель по биометрии

Пилотный сервис заселения в отель по биометрии запустили в Нижнем Новгороде на время проведения конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР),... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T11:40:00+03:00

2025-06-04T11:40:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Пилотный сервис заселения в отель по биометрии запустили в Нижнем Новгороде на время проведения конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сегодня Нижний Новгород – второй город, где можно заселиться в гостиницу по биометрии. Мы запустили сервис в пилотном режиме на время проведения конференции ЦИПР. Проанализируем опыт предоставления этой услуги и будем принимать решение о ее дальнейшем масштабировании, в том числе – на территории Нижегородской области", – сказал Григоренко. Слова приводятся в сообщении его аппарата. Отмечается, что услуга позволяет сократить время регистрации более чем в 10 раз – с 3-5 минут до 15-20 секунд. При регистрации не требуется заполнять анкеты или сканировать удостоверяющие документы –все необходимые для заселения данные автоматически поступают сотруднику на стойке ресепшн. Чтобы подключить услугу, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на ресепшн. После этого гостю останется только посмотреть в терминал на стойке регистрации. Он отметил, что заселение по биометрии предлагается в качестве альтернативы предъявлению паспорта. Каждый гость самостоятельно решает, как именно проходить регистрацию в гостинице. В конце мая этого года сервис моментальной регистрации в гостиницы без предъявления паспорта "Мигом" был запущен в Москве. Сервис представляет собой часть экосистемы биометрических услуг, внедряемых государством и технологическими компаниями.

https://ria.ru/20250602/rossija-2020390599.html

https://ria.ru/20250530/shtraf-2019877403.html

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технологии, нижний новгород, россия, москва, дмитрий григоренко, ципр-2025