В Нижнем Новгороде запустили пилотный сервис заселения в отель по биометрии
Григоренко: в Нижнем Новгороде запустили сервис заселения в отель по биометрии
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Вид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Пилотный сервис заселения в отель по биометрии запустили в Нижнем Новгороде на время проведения конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Сегодня Нижний Новгород – второй город, где можно заселиться в гостиницу по биометрии. Мы запустили сервис в пилотном режиме на время проведения конференции ЦИПР. Проанализируем опыт предоставления этой услуги и будем принимать решение о ее дальнейшем масштабировании, в том числе – на территории Нижегородской области", – сказал Григоренко. Слова приводятся в сообщении его аппарата.
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Отмечается, что услуга позволяет сократить время регистрации более чем в 10 раз – с 3-5 минут до 15-20 секунд. При регистрации не требуется заполнять анкеты или сканировать удостоверяющие документы –все необходимые для заселения данные автоматически поступают сотруднику на стойке ресепшн.
Чтобы подключить услугу, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на ресепшн. После этого гостю останется только посмотреть в терминал на стойке регистрации.
Он отметил, что заселение по биометрии предлагается в качестве альтернативы предъявлению паспорта. Каждый гость самостоятельно решает, как именно проходить регистрацию в гостинице.
В конце мая этого года сервис моментальной регистрации в гостиницы без предъявления паспорта "Мигом" был запущен в Москве. Сервис представляет собой часть экосистемы биометрических услуг, внедряемых государством и технологическими компаниями.