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В Нижнем Новгороде запустили пилотный сервис заселения в отель по биометрии - РИА Новости, 04.06.2025
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Туризм
 
11:40 04.06.2025 (обновлено: 16:05 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/novgorod-2020819651.html
В Нижнем Новгороде запустили пилотный сервис заселения в отель по биометрии
В Нижнем Новгороде запустили пилотный сервис заселения в отель по биометрии - РИА Новости, 04.06.2025
В Нижнем Новгороде запустили пилотный сервис заселения в отель по биометрии
Пилотный сервис заселения в отель по биометрии запустили в Нижнем Новгороде на время проведения конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР),... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T11:40:00+03:00
2025-06-04T16:05:00+03:00
туризм
технологии
нижний новгород
россия
москва
дмитрий григоренко
ципр-2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Пилотный сервис заселения в отель по биометрии запустили в Нижнем Новгороде на время проведения конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Сегодня Нижний Новгород – второй город, где можно заселиться в гостиницу по биометрии. Мы запустили сервис в пилотном режиме на время проведения конференции ЦИПР. Проанализируем опыт предоставления этой услуги и будем принимать решение о ее дальнейшем масштабировании, в том числе – на территории Нижегородской области", – сказал Григоренко. Слова приводятся в сообщении его аппарата. Отмечается, что услуга позволяет сократить время регистрации более чем в 10 раз – с 3-5 минут до 15-20 секунд. При регистрации не требуется заполнять анкеты или сканировать удостоверяющие документы –все необходимые для заселения данные автоматически поступают сотруднику на стойке ресепшн. Чтобы подключить услугу, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на ресепшн. После этого гостю останется только посмотреть в терминал на стойке регистрации. Он отметил, что заселение по биометрии предлагается в качестве альтернативы предъявлению паспорта. Каждый гость самостоятельно решает, как именно проходить регистрацию в гостинице. В конце мая этого года сервис моментальной регистрации в гостиницы без предъявления паспорта "Мигом" был запущен в Москве. Сервис представляет собой часть экосистемы биометрических услуг, внедряемых государством и технологическими компаниями.
https://ria.ru/20250602/rossija-2020390599.html
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технологии, нижний новгород, россия, москва, дмитрий григоренко, ципр-2025
Туризм, Технологии, Нижний Новгород, Россия, Москва, Дмитрий Григоренко, ЦИПР-2025
В Нижнем Новгороде запустили пилотный сервис заселения в отель по биометрии

Григоренко: в Нижнем Новгороде запустили сервис заселения в отель по биометрии

© РИА Новости / Роман Владимиров | Перейти в медиабанкВид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга
Вид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Роман Владимиров
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Вид с Кремлевского бульвара на слияние рек Ока и Волга . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн - РИА Новости. Пилотный сервис заселения в отель по биометрии запустили в Нижнем Новгороде на время проведения конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР), рассказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
"Сегодня Нижний Новгород – второй город, где можно заселиться в гостиницу по биометрии. Мы запустили сервис в пилотном режиме на время проведения конференции ЦИПР. Проанализируем опыт предоставления этой услуги и будем принимать решение о ее дальнейшем масштабировании, в том числе – на территории Нижегородской области", – сказал Григоренко. Слова приводятся в сообщении его аппарата.
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Отмечается, что услуга позволяет сократить время регистрации более чем в 10 раз – с 3-5 минут до 15-20 секунд. При регистрации не требуется заполнять анкеты или сканировать удостоверяющие документы –все необходимые для заселения данные автоматически поступают сотруднику на стойке ресепшн.
Чтобы подключить услугу, необходимо заранее зарегистрировать биометрические данные и отсканировать QR-код на ресепшн. После этого гостю останется только посмотреть в терминал на стойке регистрации.
Он отметил, что заселение по биометрии предлагается в качестве альтернативы предъявлению паспорта. Каждый гость самостоятельно решает, как именно проходить регистрацию в гостинице.
В конце мая этого года сервис моментальной регистрации в гостиницы без предъявления паспорта "Мигом" был запущен в Москве. Сервис представляет собой часть экосистемы биометрических услуг, внедряемых государством и технологическими компаниями.
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ТуризмТехнологииНижний НовгородРоссияМоскваДмитрий ГригоренкоЦИПР-2025
 
 
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