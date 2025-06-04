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Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре - РИА Новости, 04.06.2025
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18:50 04.06.2025 (обновлено: 18:56 04.06.2025)
https://ria.ru/20250604/niderlandy-2020950276.html
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре - РИА Новости, 04.06.2025
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре
Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:50:00+03:00
2025-06-04T18:56:00+03:00
нидерланды
в мире
герт вилдерс
партия свободы
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ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа."Избирательный совет (Нидерландов) рассматривает среду, 29 октября 2025 года, как первый возможный вариант проведения выборов. Избирательный совет сообщил об этом министру внутренних дел и по делам королевства", - говорится в рекомендации, распространенной в среду.Премьер Нидерландов Дик Схоф во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
https://ria.ru/20250604/vilders--2020861696.html
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нидерланды, в мире, герт вилдерс, партия свободы
Нидерланды, В мире, Герт Вилдерс, Партия Свободы
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре

Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в 29 октября

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЗдание парламента Нидерландов
Здание парламента Нидерландов - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Здание парламента Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа.
"Избирательный совет (Нидерландов) рассматривает среду, 29 октября 2025 года, как первый возможный вариант проведения выборов. Избирательный совет сообщил об этом министру внутренних дел и по делам королевства", - говорится в рекомендации, распространенной в среду.
Премьер Нидерландов Дик Схоф во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
Лидер правой Партии свободы Герт Вилдерс во время обсуждения в палате представителей Нидерландов. 4 июня 2025 - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
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