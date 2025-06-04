https://ria.ru/20250604/niderlandy-2020950276.html
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре - РИА Новости, 04.06.2025
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре
Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа. РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T18:50:00+03:00
2025-06-04T18:50:00+03:00
2025-06-04T18:56:00+03:00
нидерланды
в мире
герт вилдерс
партия свободы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145445/83/1454458309_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_a53e3925cbc67f57da90ac19d3791dcb.jpg
ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа."Избирательный совет (Нидерландов) рассматривает среду, 29 октября 2025 года, как первый возможный вариант проведения выборов. Избирательный совет сообщил об этом министру внутренних дел и по делам королевства", - говорится в рекомендации, распространенной в среду.Премьер Нидерландов Дик Схоф во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.
https://ria.ru/20250604/vilders--2020861696.html
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145445/83/1454458309_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_e70ddedbae7bd0434d62feca9c54b064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нидерланды, в мире, герт вилдерс, партия свободы
Нидерланды, В мире, Герт Вилдерс, Партия Свободы
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре
Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в 29 октября