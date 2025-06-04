https://ria.ru/20250604/niderlandy-2020950276.html

Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре

Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре - РИА Новости, 04.06.2025

Избирательный совет Нидерландов рекомендовал провести выборы в октябре

Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа. РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T18:50:00+03:00

2025-06-04T18:50:00+03:00

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ГААГА, 4 июн - РИА Новости. Избирательный совет Нидерландов рекомендует провести внеочередные парламентские выборы в стране 29 октября, говорится в заявлении органа."Избирательный совет (Нидерландов) рассматривает среду, 29 октября 2025 года, как первый возможный вариант проведения выборов. Избирательный совет сообщил об этом министру внутренних дел и по делам королевства", - говорится в рекомендации, распространенной в среду.Премьер Нидерландов Дик Схоф во вторник обратился к королю с прошением об отставке кабмина после решения лидера правой Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Король Нидерландов Виллем-Александр принял отставку министров из Партии свободы, а остальных попросил продолжать работу. Вилдерс решил выйти из коалиции, так как ее члены не поддержали его новый план по ужесточению миграционной политики.

https://ria.ru/20250604/vilders--2020861696.html

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нидерланды, в мире, герт вилдерс, партия свободы