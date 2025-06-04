В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой для альянса
Постпред США при НАТО Уитакер призвал альянс инвестировать в модернизацию армии
Флаг НАТО. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в среду призвал участников альянса инвестировать в модернизацию вооруженных сил, назвав Россию главной угрозой для НАТО, хотя Москва неоднократно заявляла, что никому не угрожает.
"Я всегда говорил, что Россия является самой серьезной, самой большой угрозой Евроатлантическому альянсу", - сказал Уитакер журналистам.
Он также призвал страны НАТО опередить Россию по темпу модернизации вооруженных сил.
"Это означает инвестиции в мобильность для быстрой переброски войск через границы, инвестиции в кибербезопасность для отражения (сетевых - ред.) атак, а также вложения в защиту всей инфраструктуры: от космических объектов до подводных кабелей", - сказал Уитакер.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передавало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. По данным агентства, основное внимание на саммите НАТО в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди стран-членов альянса.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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