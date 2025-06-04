https://ria.ru/20250604/nato-2020883775.html

В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой для альянса

В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой для альянса - РИА Новости, 04.06.2025

В НАТО назвали Россию самой серьезной угрозой для альянса

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в среду призвал участников альянса инвестировать в модернизацию вооруженных сил, назвав Россию главной угрозой для НАТО,... РИА Новости, 04.06.2025

2025-06-04T16:10:00+03:00

2025-06-04T16:10:00+03:00

2025-06-04T16:10:00+03:00

в мире

россия

сша

москва

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93395/63/933956346_0:187:2000:1312_1920x0_80_0_0_857737b5c1ea6165d9b4092d1348bf70.jpg

ВАШИНГТОН, 4 июн - РИА Новости. Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в среду призвал участников альянса инвестировать в модернизацию вооруженных сил, назвав Россию главной угрозой для НАТО, хотя Москва неоднократно заявляла, что никому не угрожает. "Я всегда говорил, что Россия является самой серьезной, самой большой угрозой Евроатлантическому альянсу", - сказал Уитакер журналистам. Он также призвал страны НАТО опередить Россию по темпу модернизации вооруженных сил. "Это означает инвестиции в мобильность для быстрой переброски войск через границы, инвестиции в кибербезопасность для отражения (сетевых - ред.) атак, а также вложения в защиту всей инфраструктуры: от космических объектов до подводных кабелей", - сказал Уитакер. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного дипломата передавало, что НАТО стремится сделать итоговую декларацию этого саммита краткой и избежать упоминания возможного членства Украины, чтобы не создавать разногласий. По данным агентства, основное внимание на саммите НАТО в Гааге сосредоточится не на Украине, а на достижении удовлетворяющего президента США Дональда Трампа соглашения о повышении расходов на оборону среди стран-членов альянса. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250603/nato-2020691037.html

https://ria.ru/20250528/unynie-2019463540.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, нато