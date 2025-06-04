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Генсек НАТО сделал дерзкое заявление о границах альянса
Генсек НАТО сделал дерзкое заявление о границах альянса - РИА Новости, 04.06.2025
Генсек НАТО сделал дерзкое заявление о границах альянса
Регионы Балтийского и Черного морей находятся в зоне ответственности НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на брифинге перед встречей министров... РИА Новости, 04.06.2025
2025-06-04T15:43:00+03:00
2025-06-04T15:43:00+03:00
2025-06-04T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Регионы Балтийского и Черного морей находятся в зоне ответственности НАТО, заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на брифинге перед встречей министров обороны стран — членов блока."Что касается Балтийского региона, но это также справедливо для Черного моря и других регионов НАТО, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой", — отметил он, отвечая на вопрос о напряженности в Балтийском регионе, в частности из-за танкеров, которые на Западе считают якобы частью российского теневого флота.Генсек добавил, что при появлении любых непредвиденных обстоятельств альянс "будет готов на разрушительный ответ".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250603/ryutte-2020639159.html
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в мире, москва, европа, нато
В мире, Москва, Европа, НАТО
Генсек НАТО сделал дерзкое заявление о границах альянса
Рютте: Балтийское и Черное моря входят в зону ответственности НАТО